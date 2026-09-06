गुजरात सरकार ने शनिवार को आईएएस अधिकारी राजकुमार बेनीवाल को सूरत नगर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। यह पद एम नागराजन के तबादले के बाद से 11 अगस्त से खाली पड़ा था।

2004 बैच के आईएएस अधिकारी बेनीवाल का शनिवार को छह अन्य अधिकारियों के साथ भरूच स्थित गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से तबादला कर दिया गया, जहां वे प्रबंध निदेशक थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर में विकास परियोजनाओं के नोडल अधिकारी भी हैं।

सूरत के पूर्व नगर आयुक्त नागराजन 30 मई को शहर के नासिर नगर में हुई तोड़फोड़ के बाद विवादों से घिर गए थे।

गुजरात हाई कोर्ट उन 26 लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो विध्वंस के बाद बेघर हो गए थे और उनका दावा है कि विध्वंस में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

पूर्व नगर आयुक्त नागराजन को इस बात के खंडन के बाद पद से हटा दिया गया था कि निजी भूखंड पर की गई तोड़फोड़ वास्तव में सूरत नगर निगम द्वारा ही की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने नागराजन का तबादला कर उन्हें गांधीनगर स्थित समग्र शिक्षा अभियान में राज्य परियोजना निदेशक के पद पर तैनात कर दिया । एसएमसी का प्रभार सूरत जिले के कलेक्टर तेजस परमार को सौंपा गया।

अन्य फैसलों में, 2007 बैच की रेम्या मोहन मुथाडथ, जो वर्तमान में नगरपालिका प्रशासन आयुक्त एवं गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की पदेन प्रबंध निदेशक तथा गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, को अगले आदेश तक गांधीनगर स्थित शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग में सरकार की सचिव (हाउसिंग एवं निर्मल गुजरात) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही राजकुमार बेनीवाल को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है, जिसे वे अब तक संभाल रहे थे।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार (1998 बैच) को अगले आदेश तक गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, भरूच के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा।

राजेश मंजू (2004 बैच), राजस्व निरीक्षण आयुक्त एवं सरकार के पदेन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, गांधीनगर (जिनके पास स्टाम्प अधीक्षक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक, गांधीनगर का अतिरिक्त प्रभार भी है) का तबादला कर उन्हें स्टाम्प अधीक्षक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक, गांधीनगर के पद पर नियुक्त किया गया।

जेनु देवन (2006 बैच), वित्त विभाग (व्यय) में सरकार की सचिव, अगले आदेश तक राजस्व निरीक्षण आयुक्त और राजस्व विभाग में सरकार की पदेन सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी।

गांधीनगर स्थित अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक रचित राज (2014 बैच) का तबादला कर उन्हें गांधीनगर स्थित जनजातीय विकास निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ आशीष कुमार को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। रचित राज अगले आदेश तक गांधीनगर स्थित अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। हर्षिल आर. मीना (2021 बैच) को मेहसाना का जिला विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ पी.बी. राठौड़ को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

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