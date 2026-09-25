दिल्ली में करीब 700 करोड़ रुपये के कथित मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले में आरोपी राजीव रंगीला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 वर्षीय रंगीला ने गुरुवार को एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) के सामने सरेंडर किया।

अधिकारियों के मुताबिक, वह जून से फरार था और उसके अमेरिका भागने की भी जानकारी सामने आई थी। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

कौन है राजीव रंगीला?

राजीव रंगीला ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है और पेशे से फार्मास्युटिकल ट्रेडर बताया जाता है। जांच एजेंसी के मुताबिक, वह इस कथित घोटाले में मुख्य लाभार्थी था। उस पर सरकारी मेडिकल सप्लाई के टेंडर में कथित तौर पर हेरफेर करने और फर्जी कंपनियों के जरिए प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप है।

रंगीला ने 2014 में हरियाणा के करनाल से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि, उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।

नौकर और चाय बेचने वालों के नाम पर बनाई कंपनियां

ACB की जांच में आरोप है कि रंगीला ने सरकारी टेंडर को प्रभावित करने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों के मालिक के तौर पर कथित तौर पर उसके नौकरों और चाय बेचने वालों तक के नाम इस्तेमाल किए गए।

विजिलेंस विभाग की शिकायत के मुताबिक, एफ मेड डिवाइसेज, टेक्नोक्रेट्स, राज श्री, आशी सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स और एम साहिब एंड संस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां इस मामले की जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि कागजों पर इन कंपनियों के मालिक अलग-अलग लोग थे, लेकिन इनका वास्तविक संचालन राजीव रंगीला करता था।

कंपनियों से लेकर टेंडर की शर्तों तक पर सवाल

जांच एजेंसी के मुताबिक, रंगीला पर मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के साथ कथित मिलीभगत कर सप्लाई की दरें तय करने और बदले में नकद किकबैक की व्यवस्था करने का आरोप है। आरोप यह भी है कि कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की तकनीकी शर्तें और स्पेसिफिकेशन इस तरह तैयार किए गए, जिससे दूसरी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाए।

इन दस्तावेजों को कथित तौर पर सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा तक पहुंचाया गया, जिन्होंने उन्हें टेंडर कमेटी के सामने रखा। FIR के मुताबिक, टेंडर कमेटियों के सदस्यों पर कथित तौर पर दबाव डालकर इन विशेष शर्तों को मंजूरी दिलाई गई।

पूर्व DGHS प्रमुख समेत कई आरोपी गिरफ्तार

मामले में CPA के हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा को 18 जून को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 27 जून को पूर्व डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) प्रमुख डॉ. वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया।

डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स (DCA) नीरज चोपड़ा भी मामले में गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि डॉ. अग्रवाल ने कथित तौर पर टेंडर की बदली हुई शर्तों को अंतिम मंजूरी दी थी।

कैसे सामने आया 700 करोड़ का मामला?

यह कथित घोटाला इस साल मई में सामने आया था। कई शिकायतों के बाद विजिलेंस विभाग ने CPA के कार्यालयों पर छापेमारी की थी। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और विजिलेंस की शिकायत के आधार पर ACB ने 2 जून को FIR दर्ज की।

ACB के मुताबिक, रंगीला से उसकी कथित शेल कंपनियों, उन्हें स्थापित करने में मदद करने वाले लोगों और विभाग से गायब बताई जा रही फाइलों के बारे में पूछताछ की जाएगी।

जून से था फरार

ACB ने रंगीला को पूछताछ के लिए जुलाई में कई नोटिस भेजे थे, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद अधिकारियों ने दिल्ली-NCR और उत्तराखंड में उसकी तलाश शुरू की। जांच में उसके दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में संपत्तियां होने की जानकारी सामने आई।

सूत्रों के अनुसार, अदालत ने उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया था और एजेंसी अक्टूबर के पहले सप्ताह में उसकी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसने गुरुवार को ACB के सामने सरेंडर कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक, फर्जी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, टेंडर प्रक्रिया और कथित तौर पर गायब फाइलों को लेकर रंगीला से पूछताछ की जाएगी। एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस कथित घोटाले में उसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े थे।