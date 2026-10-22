कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की दिल्ली में आयोजित होने वाली फोटो प्रदर्शनी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रेहान ने आरोप लगाया कि दिल्ली के बीकानेर हाउस के मैनेजमैंट ने उनकी प्रदर्शनी में शामिल दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों को आपत्तिजनक बताते हुए हटाने के लिए कहा। इनमें तिरंगे की तस्वीरें भी शामिल थीं। इस विवाद के बीच प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपने बेटे का समर्थन किया है।

प्रियंका गांधी ने लिखा, ”जब ताकत रखने वाला कोई व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है तो उसे एहसास नहीं होता कि वह उस ताकत को पहले ही खो चुका है जिसे बचाने की वह कोशिश कर रहा है। आप सच्चाई के साथ खड़े हैं और हर खूबसूरत चीज अपना रास्ता खोज लेगी। मुझे आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा।”

इससे पहले रेहान के पिता और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपने बेटे की पोस्ट शेयर की थी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर तिरंगा भी सेंसरशिप से सुरक्षित नहीं है तो समस्या कला में नहीं बल्कि व्यवस्था में है। खेड़ा के मुताबिक, प्रदर्शनी से करीब 74 कलाकृतियां हटाई गईं जिनमें से लगभग आधी को राजनीतिक बताया गया था।

.@raihanrvadra



When someone with power becomes afraid of the expression of another, he doesn’t know it, but he has already lost the very power he is trying to protect.



You stand for what is true and everything beautiful will find its way to you.



I am proud of you, always… pic.twitter.com/2goSUEq5gL — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 22, 2026

क्या है पूरा विवाद?

रेहान वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया था कि बीकानेर हाउस के प्रबंधन ने उनकी प्रदर्शनी ‘No Idea Is Final’ में शामिल दिल्ली के युवा प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों पर आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी दावा किया कि तिरंगे की दो तस्वीरें हटाने के लिए कहा गया था।

रेहान के मुताबिक, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीरें हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिलहाल प्रदर्शनी को सीमित रूप में आयोजित करने और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीरों के पूरे कलेक्शन को दिखाने के लिए किसी दूसरे जगह की तलाश करने का फैसला किया।

‘No Idea Is Final’ प्रदर्शनी 22 अक्टूबर को शाम 7 बजे शुरू होने वाली थी। हालांकि बीकानेर हाउस के प्रबंधन की ओर से तस्वीरों पर आपत्ति जताने के आरोपों को लेकर उपलब्ध इनपुट में उसका पक्ष शामिल नहीं है।

कौन हैं रेहान वाड्रा?

रेहान राजीव वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। 25 वर्षीय रेहान ने राजनीति के बजाय फोटोग्राफी और विजुअल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का रास्ता चुना है।

रेहान की फोटोग्राफी में दिलचस्पी बचपन से रही है। जानकारी के मुताबिक, जब वह सात साल के थे तब प्रियंका गांधी ने उन्हें पारिवारिक यात्राओं के दौरान एक कैमरा दिया था। वन्यजीवों और जंगलों की तस्वीरें खींचने के साथ उनका रुझान धीरे-धीरे फोटोग्राफी की ओर बढ़ा। उन्होंने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की यात्राओं के दौरान भी तस्वीरें खींचीं।

साल 2017 में स्कूल के अंतिम वर्ष के दौरान क्रिकेट खेलते समय रेहान की बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। इस चोट के कारण उन्हें करीब दो साल तक फोटोग्राफी से दूर रहना पड़ा। बाद में उन्होंने फिर से फोटोग्राफी शुरू की।

रेहान वाड्रा ने कहां से की है पढ़ाई? (Raihan Vadra Education)

रेहान की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई। इसके बाद वह पढ़ने के लिए देहरादून चले गए।

साल 2019 में रेहान ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (SOAS) में दाखिला लिया जहां उन्होंने राजनीति की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने फोटोग्राफी के असाइनमेंट भी किए।

रेहान वाड्रा ने अपनी प्रेमिका अवीवा बेग से दिसंबर 2025 के आखिर में सगाई की थी।

रेहान वाड्रा की प्रमुख प्रदर्शनियां

रेहान ने जुलाई 2021 में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी ‘Dark Perception’ आयोजित की थी। इस प्रदर्शनी में अंधकार, दृष्टि और रचनात्मक स्वतंत्रता जैसे विषयों को उनकी व्यक्तिगत नजरिये से पेश किया गया था।

दिसंबर 2022 में उनकी दूसरी प्रदर्शनी ‘Anumana’ आयोजित हुई। इसके बाद 2024 में उन्होंने ‘Upamana’ नाम से तीसरी एकल प्रदर्शनी लगाई। इसमें इंस्टॉलेशन, ध्वनि, रोशनी और विजुअल आर्ट के जरिए तुलना, स्मृति, नियंत्रण, चुनाव और भावनाओं जैसे विषयों को दिखाया गया।

रेहान की मौजूदा प्रदर्शनी को लेकर उठा विवाद अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कला पर नियंत्रण की बहस से जुड़ गया है। प्रियंका गांधी के समर्थन के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा में भी आ गया है। हालांकि, तस्वीरों को हटाने के निर्देशों को लेकर बीकानेर हाउस प्रबंधन का पक्ष सामने आना बाकी है।

‘लाल किले पर भी फहराया जाना चाहिए भगवा झंडा…’, शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे ने किया अभिजीत दीपके का समर्थन

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दशहरा रैली के दौरान शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भगवा झंडे को लेकर कहा कि अब यह लाल किले पर भी फहराया जाना चाहिए। उन्होंने टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले को लेकर सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने अभिजीत दीपके का समर्थन भी किया।