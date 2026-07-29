NEET पेपर लीक के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसे पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति में इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी, पूर्व इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा के साथ आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि को भी शामिल किया गया है। मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा उन्हें ‘गोमूत्र विशेषज्ञ’ कहे जाने के बाद प्रो. कामकोटी राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं।

प्रियंका गांधी ने लोकसभा में किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनकी ‘गोमूत्र विशेषज्ञ’ वाली टिप्पणी को आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि की ओर इशारा माना गया। इसकी वजह यह है कि लोगों के मन में सवाल है कि आखिर प्रो. वी. कामकोटि कौन हैं और शिक्षा, तकनीक व शोध के क्षेत्र में उनका योगदान क्या रहा है? आपको बताते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी ने क्यों ‘गोमूत्र विशेषज्ञ’ कहकर उन पर निशाना साधा…

कौन हैं डॉ. वी. कामकोटि?

डॉ. वी. कामकोटि आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र (Alumnus) हैं। उन्होंने इसी संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉ. वी. कामकोटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी मद्रास) के निदेशक हैं। उन्होंने साल 2022 में इस पद पर कार्यभार संभाला था।

डॉ. कामकोटि को 1995 में आईआईटी मद्रास से पीएचडी की उपाधि मिली। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने इसी संस्थान में सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) के रूप में अपना शैक्षणिक करियर शुरू किया।

वे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, साइबर सुरक्षा (Security), वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence-AI) के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। डॉ. कामकोटी उस रिसर्च टीम का नेतृत्व करने के लिए भी जाने जाते हैं जिसने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर ‘शक्ति’ (Shakti) विकसित किया। इस माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस और नेटवर्किंग सिस्टम में किया जा सकता है।

वह आईआईटी मद्रास में माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम का नेतृत्व भी करते हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board) के सदस्य भी हैं।

इसके अलावा, डॉक्टर कामकोटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा गठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

आईआईटी मद्रास के निदेशक बनने से पहले उन्होंने संस्थान में जेईई (JEE) के चेयरमैन और एसोसिएट डीन (इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं।

प्रो. वी. कामकोटि के नाम कई उपलब्धियां और कई सम्मान

-150 से ज्यादा शोध पत्र कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित कर चुके हैं।

-कई पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है और अकादमिक जगत में सक्रिय भूमिका निभाई है।

-करीब 50 इंडस्ट्री और सरकारी अनुसंधान परियोजनाओं का नेतृत्व कर चुके हैं।

-भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की प्रौद्योगिकी समितियों के सदस्य रहे हैं।

-डॉक्टर कामकोटी को पद्म श्री अवॉर्ड मिल चुका है।

-डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन टेक्नो विज़नरी अवॉर्ड, ACCS लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, आईबीएम फैकल्टी अवॉर्ड और वास्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवॉर्ड सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं।

-कंप्यूटर साइंस, सूचना सुरक्षा, माइक्रोप्रोसेसर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनका योगदान व्यापक रूप से माना जाता है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी की ‘गोमूत्र विशेषज्ञ’ वाली टिप्पणी एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और वैज्ञानिक को उनके एक विवादित बयान तक सीमित कर देती है। भाजपा का तर्क है कि इस टिप्पणी में राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रो. कामकोटी के दशकों लंबे योगदान की अनदेखी की गई है।

कामकोटि का ‘गोमूत्र’ वाला बयान

कामकोटी पहले सार्वजनिक रूप से गोमूत्र के कथित औषधीय लाभों का समर्थन कर चुके हैं। पिछले साल जनवरी में गोमूत्र के औषधीय गुणों की तारीफ करते हुए उनका एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद विपक्षी दलों और तर्कवादी संगठनों (Rationalist Groups) ने उनकी आलोचना की थी।

15 जनवरी 2025 को चेन्नई में आयोजित ‘गो संरक्षणशाला’ कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कामकोटी ने एक संन्यासी का किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि एक प्रमुख संन्यासी को तेज बुखार हो गया था। किसी ने उन्हें डॉक्टर बुलाने की सलाह दी लेकिन उन्होंने गोमूत्र पीने की इच्छा जताई।

कामकोटी के अनुसार, ”तुरंत गोमूत्र लाया गया और उन्होंने उसे आसानी से पी लिया। करीब 15 मिनट में उनका बुखार उतर गया। इसलिए एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, पाचन संबंधी समस्याओं और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) जैसी कई परेशानियों में गोमूत्र एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है।”

वीडियो वायरल होने के बाद विवाद

कामकोटि का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि “छद्म विज्ञान (Pseudoscience) को बढ़ावा देना किसी आईआईटी निदेशक के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।” पढ़ें पूरी खबर