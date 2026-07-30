बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने गुरुवार को दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदाता बड़ी संख्या में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई कमल के निशान पर वोट दे रहा है। साथ ही उन्होंने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के स्थानीय जुड़ाव पर भी सवाल उठाए।

बांकीपुर उपचुनाव में मतदान करने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा, “मैंने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट दिया है। जहां भी सुन रहा हूं, हर कोई कमल का बटन दबा रहा है। बुजुर्ग, महिलाएं, गरीब, अमीर और बुद्धिजीवी- सभी कमल को वोट दे रहे हैं।” उन्होंने कहा, “कमल माता लक्ष्मी का प्रतीक है और हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी उसके घर में रहे। इसलिए लोग कमल के साथ हैं। पहले भी थे और आज भी हैं।”

आरजेडी की चुनावी स्थिति पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ”आरजेडी चुनाव लड़ रही है और लोग उसे भी वोट दे रहे हैं।” वहीं दूसरे स्थान पर किसे देखते हैं, इस पर उन्होंने जवाब दिया, “आरजेडी दूसरे नंबर पर है।”

प्रशांत किशोर पर साधा निशाना

रामकृपाल यादव ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा, “प्रशांत किशोर कौन हैं? क्या वे बांकीपुर के हैं? बांकीपुर में उनका घर कहां है? किस मोहल्ले में है? क्या उन्हें यहां की पांच गलियों के नाम भी पता हैं? क्या वे पहले कभी यहां आए हैं? क्या आगे आएंगे?”

उन्होंने कहा कि जनता स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देती है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की तुलना पूर्व विधायक नितिन नवीन से करते हुए कहा कि दोनों इसी क्षेत्र से जुड़े हैं।

यादव ने कहा, “लोग अपने इलाके के बेटे को चुनना चाहते हैं। नीरज कुमार जैसे साधारण परिवार के बेटे को जनता सेवा का मौका दे रही है। अब लोग किसी बड़े मालिक को नहीं बल्कि अपने बीच के सेवक को चुनते हैं। वोट अब नोटों से नहीं, काम और सुख-दुख में साथ निभाने से मिलते हैं।”

जन सुराज कार्यकर्ताओं की हिरासत पर क्या बोले?

मतदान से पहले जन सुराज के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के आरोपों पर रामकृपाल यादव ने कहा कि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा, “अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। जो भी गुंडागर्दी करेगा, कानून-व्यवस्था बिगाड़ेगा या मर्यादा का उल्लंघन करेगा, वह जेल जाएगा।”

क्या है पूरा मामला?

इससे पहले प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि मतदान से पहले जन सुराज के 16 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अलग-अलग थानों में हिरासत में ले लिया। उनका दावा था कि पुलिस उनके ठिकाने की जानकारी भी नहीं दे रही है।

प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बीजेपी और राज्य सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है ताकि वे चुनाव के दौरान सक्रिय न रह सकें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाताओं के बीच पैसे बांट रही है और दावा किया कि हम 200 प्रतिशत चुनाव जीतेंगे।

गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी।

बांकीपुर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बुधवार देर रात पटना के जक्कनपुर थाना परिसर में उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिरासत में लेने के मामले में थाना प्रभारी (SHO) ऋतुराज कुमार सिंह से जवाब मांगा।

प्रशांत किशोर की सियासी परीक्षा; BJP के नीरज सिन्हा से सीधी टक्कर

चुनाव मैदान में कुल 26 उम्मीदवार हैं जिनमें जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। यह उनका पहला चुनाव है। अधिकारियों ने बताया कि मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक ईवीएम में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम ही शामिल किए जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं।