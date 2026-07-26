धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रल्हाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया ह। प्रधान ने शनिवार को NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था।

प्रल्हाद जोशी की नियुक्ति मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है। जिनको परीक्षा में सुधार को लेकर कई जिम्मेदारियों को निभाना होगा। शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ, जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का भी कार्यभार संभालते रहेंगे।

अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद जोशी ने कहा कि उन्होंने कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ इस भूमिका को स्वीकार किया और भारत की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया।

जोशी ने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को कर्तव्यनिष्ठा और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं। पिछले चार-पांच वर्षों में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा।

प्रल्हाद जोशी की शैक्षणिक योग्यताएं

27 नवंबर, 1962 को कर्नाटक के बीजापुर में जन्मे प्रल्हाद जोशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हुबली में पूरी की। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा रेलवे स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल में दाखिला लिया।

उच्च शिक्षा के लिए जोशी ने हुबली स्थित श्री कदाससिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले वह व्यवसाय से जुड़े रहे और बाद में कर्नाटक में भाजपा के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे।

राजनीतिक करियर

कर्नाटक के धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार लोकसभा सांसद रहे जोशी 2004 से लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन वर्षों में उन्होंने पार्टी और केंद्र सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

2019 से 2024 तक उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के प्रयासों सहित प्रमुख सरकारी पहलों की देखरेख की है।

प्रल्हाद जोशी की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण?

NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद शिक्षा मंत्रालय पर जनता की कड़ी नजर है। ऐसे समय में जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। केंद्र सरकार पहले ही कई सुधारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का पुनर्गठन, प्रश्नपत्र लीक रोकने के कड़े उपाय और 2027 से NEET के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करना शामिल है। नए शिक्षा मंत्री के रूप में जोशी इन सुधारों की देखरेख करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन की निगरानी करने और देश की प्रवेश परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

‘बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश सबसे पहले…’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहली बार बोले अमित शाह

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने पहली बार देर रात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे वाला पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बात रखी। शाह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्तीओं के लिए पद से कहीं ज्यादा देश महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही शाह ने मोदी सरकार की तारीफ भी की। वहीं, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा। पढ़ें पूरी खबर।