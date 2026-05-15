पश्चिम बंगाल चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि नंदीग्राम सीट से अब कौन चुनाव लड़ेगा।

द टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को पश्चिम बंगाल का नया वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा भाजपा उन्हें नंदीग्राम से चुनावी मैदान में भी उतार सकती है।

पीएम मोदी के खास हैं सान्याल

वर्तमान में संजीव सान्याल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अहम सदस्य हैं। यह परिषद पीएम को आर्थिक और उससे जुड़े दूसरे मामलों पर सलाह देने वाली एक स्वतंत्र, गैर-संवैधानिक और स्थायी निकाय है।

फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के साथ सिर्फ पांच मंत्रियों ने बंगाल सरकार में शपथ ली है। इस समय वित्त मंत्रालय का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी संभाल रहे हैं। उनके पास गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और वाणिज्य मंत्रालय भी हैं।

अर्थशास्त्री के रूप में बनाई पहचान

संजीव सान्याल की बात करें तो वह एक मशहूर अर्थशास्त्री हैं। वह स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल के परिजन भी हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह और चंद्र शेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक माने जाते थे। संजीव सान्याल के परदादा नलिनाक्ष सान्याल अविभाजित बंगाल में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के रूप में भी काम कर चुके थे।

संजीव सान्याल का जन्म 1970 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने St. Xavier कॉलेज और सेंट जेम्स स्कूल से पढ़ाई की। 1989 में वह दिल्ली आ गए और वहीं से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की।

साल 2017 में उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में काम शुरू किया। 2017 से 2022 तक उन्होंने 6 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद 2022 में वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य बने।

बीजेपी की क्या है रणनीति?

द टेलीग्राफ से बातचीत में भाजपा नेताओं ने कहा कि संजीव सान्याल बंगाल की जड़ों से जुड़े हुए हैं। वह सिर्फ बंगाल को सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था की गहरी जानकारी है।

संजीव सान्याल का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भाजपा इससे पहले भी इस तरह के प्रयोग कर चुकी है। चाहे एस जयशंकर हों या हरदीप सिंह पुरी, दोनों सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़े थे, लेकिन अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऐसे में भाजपा संजीव सान्याल को वित्त मंत्री बनाकर राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर सकती है।

चुनावी मौसम के दौरान संजीव सान्याल ने कई इंटरव्यू में बंगाल की आर्थिक स्थिति को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा था, “कोलकाता खुद नहीं मरा है, उसकी हत्या की गई है और मैं खुद इसका गवाह हूं।”