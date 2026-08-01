जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनकी अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला इस वक्त चर्चा में हैं। जिसकी वजह है कि इन दोनों ने शुक्रवार को आपसी सहमति से तलाक लेने पर पर सहमति जताई है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से शीर्ष अदालत को बताया गया है कि दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह समाप्त करने के लिए संयुक्त आवेदन दायर किया है।

अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला को तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी पायल अब्दुल्ला के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ऐसे में जानते हैं कि पायल अब्दुल्ला कौन हैं और वह किस धर्म से आती हैं, दोनों की शादी कब हुई।

1994 में पायल और उमर ने की थी शादी

उमर और पायल के प्यार की कहानी दिलचस्प है। राजनीति में आने से पहले उमर अब्दुल्ला ओबेरॉय होटल ग्रुप के लिए काम करते थे। पायल भी उसी ग्रुप के लिए काम करती थीं। इसी दौरान दोनों की दिल्ली में मुलाकात हुई। दोनों को पहली नजर में प्यार परवान चढ़ा। 1 सितंबर, 1994 उमर और पायल ने शादी कर ली। उमर और पायल के दो बेटे हैं। जिनका नाम- जमीर और जहीर है।

सिख परिवार से आती हैं पायल

शादी से पहले पायल अपने नाम के साथ नाथ सरनेम लगती थीं। पायल सिख परिवार से आती थीं। उमर अब्दुल्ला से अंतरधार्मिक विवाह करने के बाद उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया और पायल अब्दुल्ला हो गईं।

पायल के पिता रामनाथ भारतीय सेवा में मेजर जनरल भी रह चुके हैं। मेजर जनरल रामनाथ मूल रूप से लाहौर के रहने वाले थे।विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। उमर अब्दुल्ला और पायल साल 2009 से अलग रहे हैं।

फारूक अब्दुल्ला ने भी की थी लव मैरिज

उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने भी लव मैरिज की थी। उन्होंने ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मौली से 1967 में लव मैरिज की थी।

उमर की बहन सारा ने भी किया था प्रेम विवाह

इतना ही नहीं उमर अब्दुल्ला की बहन और फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला ने भी लव मैरिज की थी। लेकिन उनका तलाक हो चुका है। साल 2004 में सचिन पायलट ने सारा अब्दुल्ला से शादी थी। अब्दुल्ला परिवार इस शादी के खिलाफ था। यहां तक कि वे शादी में भी शरीक नहीं हुए। इसके बावजदू सचिन ने सारा अब्दुल्ला के साथ लव मैरिज की। प्यार से शादी तक के उनके इस सफर में और भी कई रोड़े थे।

लंदन में हुई प्यार की शुरुआत

1990 के दशक में जब कश्मीर घाटी आतंकवाद से जूझ रही थी तब फारुक अब्दुल्ला ने बेटी सारा को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शादी समारोह के दौरान वहीं, सचिन पायलट और सारा की पहली मुलाकात हुई। फिर सचिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में एमबीए की पढ़ाई करने चले गए। इसी दौरान उनकी और सारा की मुलाकात प्यार में बदली और परवान चढ़ने लगी। कुछ समय बाद सचिन और सारा एक दूसरे को डेट करने लगे। फिर लंदन में ही सारा ने सचिन को अपनी मां से भी मिलवाया और अपनी लव स्टोरी से भी उन्हें रूूबरू करवाया। सचिन की मासूम मुस्कान ने सारा की मां का दिल जीत लिया और उन्होंने उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी भी दे दी, लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थीं।

मजहब बना दीवार

तीन साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने ही अपने परिवार के बाकी सदस्यों को अपने रिश्ते के बारे में बताने का फैसला किया। पर मजहब अलग होने के कारण दोनों के ही घरवाले इस रिश्ते को स्वीकृति देने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि सारा की मां क्रिश्चयन थीं, बावजूद इसके उनके पिता यानी फारुक अब्दुल्ला इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसकी राजनीतिक वजहें भी थीं। इधर, सचिन के परिवार में भी मुस्लिम युवती को बहू के रूप में स्वीकार करने को कोई राजी नहीं था।

सारा की शादी में शामिल नहीं हुआ था अब्दुल्ला परिवार

तमाम मुसीबतों को दरकिनार करते हुए साल 2004 में सचिन व सारा ने शादी का फैसला किया। सचिन की मां व कांग्रेस की सांसद रमा पायलट के दिल्ली के 20 कैनिंग लेन स्थित सरकारी आवास पर बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दोनों परिणय सूत्र में बंधे। हालांकि, शादी में अब्दुल्ला परिवार से कोई भी शामिल नहीं हुआ। बताया जाता है कि उस दौरान फारुक अब्दुल्ला लंदन में थे, वहीं उमर अब्दुल्ला अपने अपेंडिक्स के ट्रीटमेंट के सिलसिले में दिल्ली के ही बत्रा अस्पताल में भर्ती थे। दोनों परिवारों के बीच इस रिश्ते को लेकर काफी वक्त तक तल्खी बनी रही। हालांकि अब सब सामान्य हो गया है। सचिन और सारा के दो बच्चे- आरन और विहान हैं।

उमर अब्दुल्ला-पायल अब्दुल्ला का 31 साल पुराना रिश्ता खत्म होने की राह पर, सुप्रीम कोर्ट में तलाक अर्जी दाखिल

उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ से कहा कि दोनों पक्ष अब अलग होने पर सहमत हैं। उन्होंने अदालत से अनुच्छेद 142 के तहत तलाक देने का अनुरोध किया। पढ़ें पूरी खबर।



