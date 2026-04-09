कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में अपनी डॉक्टर बेटी की हत्या के बाद दुख में डूबी रत्ना देबनाथ को भाजपा ने पश्चिम बंगाल की पानीहाटी सीट से मैदान में उतारा है। रत्ना देबनाथ गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ अपना नामांकन करने जा रही थीं तो इस दौरान उनकी साथ काफी भीड़ थी।

इस दौरान भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि आज मेरे साथ रत्ना देबनाथ भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थी अपना नामांकन भरने जा रही हैं इन्होंने अपने बेटी को जघन्य अपराध में खोया है ये शर्म की बात है कि TMC के गुंडे न सिर्फ इन्हें परेशान करते हैं बल्कि इनको अपमानित भी करते हैं।

स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि अगर TMC न्याय चाहती थी तो इस बेटी को न्याय क्यों नहीं दिलवाया? क्यों इस मां का अपमान आज भी TMC के लोग कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें देना होगा। ये मां इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं का यहां किस प्रकार से शोषण हुआ है और इस मां ने संकल्प लिया है कि इस अत्याचारी जड़ों को हम उखाड़ फेकेंगे।

बता दें, रत्ना देबनाथ अपने बालों पर कंघी नहीं करती हैं। उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को लेकर कसम भी खाई है जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपने बालों में कंघी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा था कि मैं नारी की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ रही हूं। यहां से TMC के उम्मीदवार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं हैं। लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है।

आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पीड़िता की मां का रत्ना देबनाथ इस घटना के लिए जिम्मेदार टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को ठहराया है। उन्होंने कहा कि मेरी मुख्य विरोधी ममता बनर्जी हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और मेरी बेटी स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी।

आर जी कर मेडिकल कॉलेज की घटना क्या थी?

9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ घृणित अपराध हुआ था। मेडिकल की छात्रा से पहले सेमिनार रूम में बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटनाक्रम ने पूरे देश के नागरिकों में आक्रोश भर दिया था। डॉक्टर और मेडिकल छात्रों ने सड़कों पर उतरकर न्याय और जवाबदेही की मांग की थी। कोलकाता पुलिस की जांच पर संतोषजनक कार्रवाई न होने के चलते कोलकाता हाई कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने अब तक कई गिरफ्तारी की हैं, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है।

आर जी कर मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना के बाद ममता बनर्जी की सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी। उस दौरान काफी विरोध-प्रदर्शन हुआ था। इस मामले को लेकर राज्य सरकार की शुरुआती कार्रवाई को लेकर काफी आलोचना हुई थी। प्रशासन पर सबूतों में हेरफेर और कार्रवाई में देरी के आरोप लगाए गए थे। जिसको ममता सरकार ने नकार दिया था।

ना सोना-चांदी, ना प्रॉपर्टी: बंगाल की CM ममता बनर्जी की संपत्ति घटी, जानें बैंक बैलेंस और धन-दौलत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। ममता भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में ममता मनर्जी ने अपनी प्रॉपर्टी, धन-दौलत से जुड़ी सारी जानकारी दी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री की संपत्ति में कमी आई है। पढ़ें पूरी खबर।