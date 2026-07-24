NEET-UG पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) का नया सचिव नियुक्त किया है।

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब शिक्षा मंत्रालय NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। इसी दौरान प्रदर्शनकारी संगठनों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों की आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर रखी है। देशभर में प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) भी इसमें शामिल है।

1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत जोशी की जगह लेंगे। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 31 जुलाई को वर्तमान सचिव विवेक भारद्वाज के सेवानिवृत्त होने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। आपको बताते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नरेश पाल गंगवार कौन हैं और डालते हैं उनके करियर पर एक नज़र…

कौन हैं नरेश पाल गंगवार?

नरेश पाल गंगवार ने वर्ष 1993 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और वह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।

21 अक्टूबर 1970 को उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे गंगवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक और कम्युनिकेशन एंड रडार में एमटेक की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उनके पास अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) में मास्टर डिग्री भी है।

राजस्थान में कई जिलों के रहे कलेक्टर

राजस्थान में अपने कार्यकाल के दौरान गंगवार ने कई जिलों में जिला कलेक्टर के रूप में सेवाएं दीं। 2001 में उन्हें टोंक का कलेक्टर नियुक्त किया गया। इसके बाद सवाई माधोपुर, 2004 में झालावाड़, 2006 में जोधपुर और 2008 में भरतपुर के कलेक्टर रहे। वर्ष 2008 में ही उन्हें दोबारा जोधपुर का कलेक्टर बनाया गया।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अनुभव के चलते उन्होंने राज्य कैडर के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों में अपनी पहचान बनाई।

शिक्षा प्रशासन का भी लंबा अनुभव

नरेश पाल गंगवार को शिक्षा प्रशासन का भी अच्छा अनुभव है। 2014 में उन्हें राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने शिक्षा नीति और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर काम किया।

-2020 में केंद्र सरकार में मिली जिम्मेदारी

-करीब ढाई दशक तक राजस्थान सरकार में सेवाएं देने के बाद वर्ष 2020 में उनकी केंद्र सरकार में नियुक्ति हुई।

-दिसंबर 2020 में उन्हें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) बनाया गया।

-जनवरी 2022 में उनका प्रमोशन कर उन्हें इसी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) नियुक्त किया गया।

-अगस्त 2025 में उन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying) का सचिव बनाया गया।

अब केंद्र सरकार ने उन्हें उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) का नया सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब शिक्षा मंत्रालय NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर चर्चा में है।

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