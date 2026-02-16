कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने रविवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की तारीफ करते हुए और आगामी विधानसभा चुनावों में वामपंथी सरकार की वापसी की उम्मीद जताते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस के बार में टिप्पणी अप्रासंगिक है।

कांग्रेस नेता उदित राज ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “मणिशंकर अय्यर कौन हैं? मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे पता है कि एक समय वे कांग्रेस में थे और एक वरिष्ठ नेता थे, उनका बहुत सम्मान किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के बारे में उनकी टिप्पणी अप्रासंगिक है। वे अब कांग्रेसी नहीं हैं। उनके पास कोई पद या पोर्टफोलियो नहीं है। आप उनसे ही क्यों नहीं पूछते कि वे क्या कह रहे हैं और इसकी प्रासंगिकता क्या है।”

मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं- पवन खेड़ा

पवन खेड़ा और जयराम रमेश समेत कई कांग्रेस नेताओं ने उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। खेड़ा ने कहा, “मणि शंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा है। वे पूरी तरह से अपनी निजी हैसियत से बोलते और लिखते हैं।” रमेश ने दावा किया कि केरल वाम मोर्चे को हराकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को सत्ता में वापस लाएगा।

#WATCH | Delhi: On Congress Leader Mani Shankar Aiyar’s statement, Congress leader Udit Raj says, "Who is Mani Shankar Aiyar? I don't know Mani Shankar Aiyar. I know that once upon a time, he was in Congress, and he was a senior leader; he is well respected. But as far as his… pic.twitter.com/qiY6HNGANP — ANI (@ANI) February 16, 2026

मणिशंकर अय्यर ने पिनाराई विजयन सरकार की तारीफ की

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणि शंकर अय्यर ने विजन 2031 लोकतंत्र और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नाम की संगोष्ठी में बोलते हुए कहा, “इसलिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, जो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, मैं केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ पंचायती राज राज्य बनाने के लिए अपनी अपील दोहराता हूं। यह विडंबना है कि भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जहां महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित मार्ग पर प्रगति हुई है, वह भारत की मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी द्वारा शासित राज्य है।”

अय्यर ने संगोष्ठी में अपने पार्टी के साथियों की अनुपस्थिति पर भी असंतोष व्यक्त किया, उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि यह प्रशंसा है या अपमान, लेकिन मुझे इस अवसर पर अपने पार्टी सहयोगियों की अनुपस्थिति का बहुत अफसोस है, जो एक राजकीय अवसर है और इसलिए एक राष्ट्रीय अवसर है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “#विजन 2031 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मणि शंकर अय्यर के प्रेरक शब्द समकालीन परिदृश्य से पूरी तरह मेल खाते हैं। हम इस विश्वास में एकजुट हैं कि लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब सत्ता जनता के हाथों में हो। हम विकास की धड़कन के रूप में अपने स्थानीय निकायों को मजबूत करना जारी रखेंगे।”