दशकों तक मेजर भूपिंदर सिंह ढिल्लों (78) ने चुपचाप प्रकाश सिंह बादल के साथ रहकर उनके चुनाव अभियानों और पार्टी के भीतर उठने वाले असंतोष को संभालने में भूमिका निभाई। 1997 से 2002 के बीच जब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तब ढिल्लों उनके राजनीतिक सचिव भी रहे। सोमवार को 78 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने खुद की एक अलग राजनीतिक पारी शुरू की और भाजपा में शामिल हो गए।

दिवंगत प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई ढिल्लों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। उनके बेटे अमरवीर सिंह बादल भी भाजपा में शामिल हुए। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है।

लंबी विधानसभा क्षेत्र के बादल गांव में मेजर भूपी के नाम से लोकप्रिय ढिल्लों ने कहा, “मुझे बादल होने पर गर्व है। लेकिन अब भाजपा की विचारधारा मेरे दिल के ज्यादा करीब है।” लंबी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले प्रकाश सिंह बादल करते थे और अब पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां यहां से विधायक हैं।

ढिल्लों, प्रकाश सिंह बादल के सगे चचेरे भाई हैं। दोनों के पिता भाई थे और उनका परिवार संयुक्त रूप से रहता था। ढिल्लों के पिता गुर राज सिंह 1952 से 1956 तक पहली राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ढिल्लों के मुताबिक, वह राज्यसभा में पहुंचने वाले पहले अकाली सांसद थे।

लंबी से कांग्रेस नेता जगपाल सिंह अबुलखुराना भी ढिल्लों के रिश्तेदार हैं। उन्हें याद है कि प्रकाश सिंह बादल के चुनाव अभियानों में ढिल्लों की क्या भूमिका होती थी। अबुलखुराना कहते हैं, “उन्हें कई वार्डों की जिम्मेदारी दी जाती थी। वह उन लोगों के पास जाते थे जो पार्टी से नाराज होते थे और उन्हें मनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते थे। इसके बाद वह बादल साहब को बताते थे कि कुछ ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत है जिन्हें मनाना मुश्किल है। दोनों एक टीम की तरह काम करते थे।”

जब प्रकाश सिंह बादल सत्ता में थे, तब ढिल्लों को सत्ता के करीब रहने का मौका मिला, लेकिन उनकी भूमिका केवल दफ्तरों और बैठकों तक सीमित नहीं थी। जब किसी चुनाव के दौरान गांवों में जाकर लोगों से मिलने, नाराज कार्यकर्ताओं से बात करने या किसी असंतुष्ट नेता को पार्टी के चुनावी हितों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मनाने की जरूरत होती थी, तो ढिल्लों को वहां भेजा जाता था।

बादल परिवार से दशकों पुराने राजनीतिक रिश्ते

ढिल्लों परिवार और बादल परिवार के राजनीतिक रिश्ते कई दशक पुराने हैं। वह उस दौर को याद करते हुए कहते हैं, “1958 में मेरे पिता ने अपनी राजनीतिक विरासत प्रकाश सिंह बादल को सौंप दी थी। मेरे पिता बहुत संत स्वभाव के व्यक्ति थे। उस समय बादल साहब एक होनहार युवा थे।” प्रकाश सिंह बादल ने 1967 में पहली बार पंजाब विधानसभा में प्रवेश किया था। उस समय उनकी उम्र 30 साल थी।

दोनों परिवार शुरू में एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। इसके बावजूद ढिल्लों अपने चचेरे भाई प्रकाश सिंह बादल के बेहद करीब बने रहे। वह कहते हैं, “जब 1997 में बादल साहब मुख्यमंत्री बने, तो मुझे उनका राजनीतिक सचिव बनाया गया। मैं चंडीगढ़ के साथ-साथ बादल गांव में भी रहता था।”

हालांकि ढिल्लों की अपनी राजनीतिक यात्रा पूर्णकालिक राजनीति की नहीं रही। 1948 में जन्मे ढिल्लों ने द लॉरेंस स्कूल, सनावर से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश लिया। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिसंबर 1969 में उन्हें सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला।

उन्होंने 21 साल तक आर्टिलरी रेजिमेंट में सेवा की और 1983 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। वह 1979 से 1982 के बीच पंजाब के राज्यपाल जय सुख लाल हाथी के एडीसी भी रहे। उस समय वह कैप्टन के पद पर थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह परिवार के खेतों और कारोबार में लौट आए और सामाजिक कार्यों से जुड़ गए। हालांकि राजनीति उनके करीब बनी रही। वह शिरोमणि अकाली दल में सक्रिय रहे। बादल गांव में उनका घर बादल परिवार के घर के सबसे करीब है।

2022 का चुनाव बना बदलाव का मोड़

ढिल्लों कहते हैं, “मैं अकाली दल का हिस्सा था। इसलिए 2022 में मैं सक्रिय था। बादल खड़े हुए थे। मुझे सक्रिय होना ही था।” 2022 का विधानसभा चुनाव उनके लिए बदलाव का मोड़ साबित हुआ। इस चुनाव में सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से हार गए और शिरोमणि अकाली दल सिमटकर सिर्फ तीन सीटों पर रह गया।

ढिल्लों कहते हैं, “यह एक झटका था। इसके बाद चीजें बदल गईं। बादल साहब के निधन के बाद मैं चुप रहा। अब मैंने अपना मन बना लिया है। भाजपा की ओर से मुझसे संपर्क किया गया। मैंने पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचा।”

भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले के पीछे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा को प्रमुख कारण बताते हैं। वह कहते हैं, “मैं भाजपा में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने भारत को दुनिया के नक्शे पर शीर्ष पर पहुंचाया है। दूसरे देश अब हमारी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। उनकी नीतियों और दृष्टि ने मुझे प्रभावित किया।”

भाजपा में जाने से बादल परिवार से रिश्ता खत्म नहीं

ढिल्लों के लिए भाजपा में शामिल होने का मतलब बादल परिवार से अपने रिश्ते खत्म करना नहीं है। वह कहते हैं, “सुखबीर सिंह बादल मेरे भतीजे हैं। उनकी अपनी विचारधारा है। मैंने अपनी विचारधारा भाजपा की कर ली है। हम खून के रिश्तेदार हैं। हम एक-दूसरे के करीब रहेंगे। लेकिन राजनीतिक हित अलग-अलग हैं।”

उनका कहना है कि बादल परिवार के ही एक अन्य सदस्य मनप्रीत सिंह बादल, जो राजनीतिक रूप से अकाली दल से अलग राह पर जा चुके हैं, भी इसी भावना को साझा करते हैं। ढिल्लों कहते हैं, “मनप्रीत की भी वही भावनाएं हैं, जो परिवार के बाकी लोगों की रही हैं।”

ढिल्लों इस बात पर जोर देते हैं कि अकाली दल या सुखबीर बादल के प्रति उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा में शामिल होने पर विचार करने की खबरें सामने आने के बाद सुखबीर बादल ने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा, “मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है।”

चुनाव कभी नहीं लड़ा, पर्दे के पीछे काम करना पसंद

कई ऐसे नेताओं के विपरीत जिन्होंने चुनावों के जरिए अपना राजनीतिक करियर बनाया, ढिल्लों ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। वह कहते हैं, “मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं और पर्दे के पीछे रहकर काम करता हूं। सुर्खियों में रहना मेरे स्वभाव में नहीं है।”

अब यह देखना बाकी है कि भाजपा उन्हें चुनावी भूमिका देती है या नहीं। इस बारे में ढिल्लों कहते हैं, “टिकट? यह पार्टी पर निर्भर करेगा। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसे पूरा करूंगा।”

फिलहाल ढिल्लों अपना समय चंडीगढ़ और बादल गांव के बीच बांट रहे हैं। चंडीगढ़ में उनका घर है, लेकिन वह अपना अधिकतर समय बादल गांव में बिताते हैं, जहां वह खेती करते हैं।

सुखबीर सिंह बादल के सहयोगी और शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता परमबंस सिंह रोमाना ने कहा, “ढिल्लों अकाली दल का हिस्सा नहीं थे। हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है।” हालांकि ढिल्लों का कहना है कि परिवार के पुराने रिश्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। वह कहते हैं, “मैं नाराज नहीं हूं।”