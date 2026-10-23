कोयंबटूर सेंट्रल जेल से जमानत पर बाहर निकलने के बाद तमिलर काची (NTK) की नेता और धारापुरम से उम्मीदवार एम. कार्तिका ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर तीखा हमला बोला। कार्तिका ने विजय सरकार को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें राज्य की “बुरी शक्ति” करार दिया। कार्तिका जब से जेल से बाहर आईं उस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।

कार्तिका को चुनाव प्रचार के दौरान धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में किए गए एक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में उनके पति और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। कई दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई और शुक्रवार को रिहा कर दिया गया।

उनकी रिहाई के बाद जेल के बाहर जश्न देखने को मिला। उनकी पार्टी के सैकड़ों समर्थक झंडे लेकर पहुंचे। उन्होंने कार्तिका पर फूलों की बारिश की, उन्हें मालाएं पहनाईं और ढोल-नगाड़ों के बीच उनके समर्थन में नारे लगाए।

जेल के बाहर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कार्तिका ने कहा कि वह एक चुनावी उम्मीदवार के तौर पर अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रही थीं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।

कार्तिका ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की मंशा असंवैधानिक है। हम अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक उम्मीदवार के तौर पर मुझे वोट मांगने, अपनी पार्टी का प्रचार करने और चुनाव अभियान चलाने का अधिकार है। मैं केवल अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रही थी।

विजय सरकार पर निशाना साधते हुए कार्तिका ने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को दबाने और पूरे विधानसभा क्षेत्र पर निरंकुश नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।

कार्तिका ने कहा कि विजय चाहते हैं कि पूरा धारापुरम विधानसभा क्षेत्र उनके और उनकी पार्टी के पूर्ण नियंत्रण में रहे, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। इसी वजह से हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। असली ‘थीया शक्ति’ (बुरी या दुष्ट शक्ति) वही हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ही एकमात्र बुरी शक्ति हैं।”

अपने राजनीतिक संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लेते हुए कार्तिका ने कहा कि हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लड़ाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा जनता के लिए मैदान में डटे रहेंगे। कार्तिका की रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में NTK कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को देखते हुए कोयंबटूर सेंट्रल जेल परिसर के आसपास पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।

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तमिलनाडु के पूर्व वित्तमंत्री थंगम थेन्नारसु ने जोसेफ विजय सरकार को उधार लेने में कमी आना वित्तीय प्रबंधन का अच्छा संकेत बताने पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि उधार में यह कमी असल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी, ठेकेदारों के बिलों का भुगतान न होने और नियोजित पूंजीगत खर्च करने की असमर्थता दिखा रही है। पढ़ें पूरी खबर।



