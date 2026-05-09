केंद्र सरकार ने शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एन एस राजा सुब्रमणि को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला चीफ ऑफ नेवल स्टाफ (नेवी चीफ) बनाया गया। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि, PVSM, AVSM, SM, VSM (रिटायर्ड), कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भारत सरकार के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे।

वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि 1 सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ के तौर पर काम किया था। वह मार्च 2023 से जून 2024 तक सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ भी थे।

वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अभी मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांडर हैं। 31 मई को अगले नेवी चीफ का पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2028 तक जारी रहने की उम्मीद है।

1 जुलाई, 1987 को इंडियन नेवी में कमीशन हुए वाइस एडमिरल स्वामीनाथन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी (खड़कवासला) जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम, यूनाइटेड किंगडम, कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर, करंजा, और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड के एल्युम्नस हैं।