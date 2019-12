झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। आज उनके नतीजे आ गए हैं। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी। ऐसे में शिबू सोरेन के बेटे व जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के सीएम बनने की संभावना तेज हो गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के बाद एक और राज्य से बीजेपी की सत्ता चली जाएगी।

कौन हैं हेमंत सोरेन? हेमंत का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ था। वह झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के बेटे हैं। शिबू सोरेन को झारखंड में गुरुजी के नाम से बुलाया जाता है। वह झारखंड के आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। अपने पूर्व सचिव शशिनाथ झा के अपहरण व हत्या और चिरुडीह नरसंहार मामले में जेल जा चुके हैं। हालांकि, दोनों ही मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया था। हेमंत उन्हीं शिबू सोरेन के बेटे हैं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली।

#WATCH: Jharkhand Mukti Morcha's (JMM) Hemant Soren rides a cycle at his residence in Ranchi. JMM is currently leading on 28 seats while the Congress-JMM-RJD alliance is leading on 46 seats. pic.twitter.com/e9HYcb26Y2

