शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक गुरुद्वारे में कृपाण से हमला हुआ। आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र करीब 60-62 वर्ष है। वह पिछले दो वर्षों से नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत में सेवादार के रूप में रह रहा था।

कौन है जसपाल सिंह?

पुलिस जांच के अनुसार, जसपाल सिंह मूल रूप से पुणे का रहने वाला है। उसके परिवार में पत्नी और एक विवाहित बेटी हैं जबकि वह खुद पिछले कुछ समय से नांदेड़ में अकेले रह रहा था।

जांच में सामने आया है कि जसपाल सिंह ने कॉमर्स और लॉ की पढ़ाई की है। वह कुछ समय तक वकालत से भी जुड़ा रहा। बाद में उसने स्नैक्स सेंटर भी चलाया लेकिन पिछले दो साल से गुरुद्वारे में सेवादार के रूप में सेवा कर रहा था।

हमले के बाद बोला- ‘आई सरेंडर’

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही उसने सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला किया, उसने तुरंत ‘आई सरेंडर… आई सरेंडर’ कहना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस क्या कह रही है?

नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक नीलाभ रोहन ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कहा कि वह पंजाब में नशे की समस्या से नाराज था। हालांकि, हमला करने की वास्तविक वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने कहा कि फिलहाल आरोपी के किसी गैंग या आपराधिक संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच की जा रही है।

ATS भी कर रही जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) भी जांच में शामिल हो गई है। ATS की टीम ने पुणे स्थित आरोपी के घर जाकर भी पूछताछ की है।

सुखबीर बादल की हालत कैसी है?

यह हमला गुरुवार दोपहर करीब 1:45 बजे गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत में हुआ। हमले में सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ पर चोट लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां दो से तीन टांके लगाए गए। पुलिस के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।

Z+ सुरक्षा के बावजूद हमला

गुरुद्वारे के पूर्व पदाधिकारी रविंदर सिंह बुंगई ने बताया कि यह घटना तब हुई जब सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद बाहर निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि Z+ सुरक्षा के बावजूद इस तरह का हमला होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। महाराष्ट्र के सिख समुदाय ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है।

सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चार से पांच सेंटीमीटर का घाव

पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल इस समय नांदेड़ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। नांदेड़ के डीसी डॉ. राहुल कार्डले ने मीडिया को बताया कि सुखबीर सिंह बादल और उनकी सुरक्षा में तैनात एक जवान को मामूली चोट आई है। दोनों की हालत अभी स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।

नांदेड़ के डीसी डॉ. राहुल कार्डले ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुखबीर बादल के दाहिने हाथ में चोट आई है। उनका हाथ के निचले हिस्से में लगभग चार से पांच सेंटीमीटर का घाव है और डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के PSI के भी हाथ में चोट आई है।