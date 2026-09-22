बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ जिसे देखकर लोगों में भारी आक्रोश दिख रहा है। लोगों में सबसे अधिक गुस्सा घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव को लेकर है जिसने छात्रा के साथ सबसे घिनौनी हरकत की थी। नंदन यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी है।

जानकारी के मुताबिक, नंदन यादव उसी मड़वा पहाड़ी के आसपास छिपा हुआ था, जहां छात्रा और उसके दोस्त के साथ यह शर्मनाक हरकत की गई थी। मंगलवार को पुलिस ने जब उसे खोज निकाला तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस फायरिंग में वह घायल हो गया। पुलिस की गोली नंदन के पैर में लगी। अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कौन है नंदन यादव?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमुई घटना का मुख्य आरोपी नंदन यादव प्रतापपुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम गनौरी यादव है। घटना वाले दिन उसने अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन अब बिना नाकाब वाला चेहरा उसका सोशल मीडिया पर भी वायरल है। उसकी कई इंस्टाग्राम रील वायरल हो रही है जिसमें वह “फोरलेन पर गाड़ी रोक के दिखा, कोई गोली ठोक के दिखा…” भोजपुरी गाने पर रील बना रहा है और अपना भौकाल बनाने की कोशिश कर रहा है।

कैसे पुलिस को मिला नंदन का सुराग?

घटना के बाद से ही नंदन फरार था और पुलिस उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। नंदन यादव पर दबिश बनाने के लिए पुलिस ने उसके परिवार के दो लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की तब जाकर उसके ठिकाने का पता चला और फिर पुलिस उसे पकड़ने के लिए घटना वाली जगह पर ही स्थित पहाड़ी के पास पहुंची। पुलिस को देखकर नंदन ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।

गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग

जमुई की घटना का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 8 आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें दो आरोपियों की उम्र 35 से 40 साल हैं, जबकि तीन नाबालिग हैं। इसके अलावा वीडियो वायरल करने वाले 3 आरोपी हैं।

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बिहार के जमुई में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बीच नवादा से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, नवादा के अनंदपुर गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर पर स्कूल की ही छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद स्कूल में हंगामा हुआ और फिर पुलिस ने हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…