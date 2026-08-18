वडोदरा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2024 में पहली बार सांसद चुने हेमांग जोशी को सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी ने 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवाओं तक राजनीतिक संदेशों को आगे ले जाने की योजना बनाई है। वे जेन-जी की चिंताओं, सोशल मीडिया की चर्चाओं और युवाओं से जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

अपनी नियुक्ति के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जोशी ने कहा, “हमें युवाओं को नकारात्मक विचारों से दूर रखना होगा और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत के मार्ग के करीब लाना होगा।” उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया के युग में विचारों के खेल को समझा जाए और हम विचार कैसे गढ़ते हैं।

पीएम मोदी ने 2014 में जीता था यह निर्वाचन क्षेत्र

2024 में जोशी वडोदरा से दो बार की सांसद रंजनबेन भट्ट की जगह ली। यह वही निर्वाचन क्षेत्र है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जीता था।वडोदरा नगर निगम के स्कूल बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जोशी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर की डिग्री है। माना जाता है कि वे बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ-साथ आरएसएस के भी करीबी हैं। जोशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राष्ट्रीय नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद बाधाओं को तोड़ना होगी।

मैं युवाओं के मन को जानने की कोशिश करूंगा- जोशी

जोशी ने कहा, “मैं युवाओं के मन को जानने की कोशिश करूंगा। इसके लिए, जरूरत पड़ने पर हमें नियमों का उल्लंघन करते हुए भी उनसे बातचीत करनी होगी। मेरा लक्ष्य युवाओं की ऊर्जा को एकजुट करना है। ताकि सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय परिदृश्य को बदला जा सके।” उन्होंने कहा कि युवाओं की चिंताओं को सुनकर उनसे जुड़ना और जमीनी स्तर से मिली प्रतिक्रिया को समय पर नेतृत्व तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।

जोशी ने कहा, “अगर हम राहुल गांधी के युवा दिनों को याद करें। तो वे कुर्ता-पायजामा पहनते थे। अब जब वे बूढ़े हो गए हैं, तो वे युवाओं को लुभाने के लिए टी-शर्ट पहनते हैं। हालांकि, हमारा प्रयास युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए वास्तविक होगा।”

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जोशी की खास छवि

पिछले साल दिसंबर में बीजेवाईएम के गुजरात अध्यक्ष नियुक्त किए गए जोशी ने कहा कि उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय होने के बाद वह राज्य पद से इस्तीफा दे देंगे और राज्य में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जोशी की एक खास छवि है।

उन्होंने 2024 में रूस में हुए पहले ब्रिक्स कल्चरल फोरम और 2025 में ब्राजील में हुए दूसरे ब्रिक्स फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर उन्होंने कूटनीतिक संपर्क के लिए कई देशों का दौरा किया।

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भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अमित मालवीय की जगह दीपक म्हास्के को पार्टी का नया राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में म्हास्के ने अपनी भूमिका और पार्टी के लिए अपनी योजनाओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी बात की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…