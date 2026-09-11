भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को असम की नागांव लोकसभा उपचुनाव से पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सबसे अहम बात यह है कि देवाशीष शर्मा ने 3 सितंबर को ही जिला कमिश्नर पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और 8 सितंबर को उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया।

भाजपा ने जिस नागांव सीट से देवाशीष को मैदान में उतारा है। उस सीट से लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के टिकट से प्रद्युत बोरदोलोई ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और विधानसभा चुनाव में दिसपुर से जीत हासिल की। जिसके कारण नागांव सीट पर अब उपचुनाव होना है। इस सीट पर 6 अक्टूबर को चुनाव होना है और 9 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। बता दें, नागांव मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है।

4 सितंबर को कांग्रेस के धुबरी सांसद रकीबुल हुसैन ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर शर्मा के नागांव डीसी के कार्यकाल के दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करने और उनके खिलाफ शिकायतों के संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। यह पत्र हुसैन द्वारा 26 और 30 अगस्त तथा 3 और 4 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायतों की एक श्रृंखला के बाद लिखा गया था।

अपने पत्र में हुसैन ने लिखा कि डीसी-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान देवाशीष शर्मा ने ईवीएम मैनेजमेट, मतदान व्यवस्था, कर्मियों की तैनाती, मतदान केंद्र की तैयारी और परिवहन व्यवस्था सहित चुनाव प्रशासन के महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलुओं की देखरेख की थी।

धुबरी सांसद ने अपने पत्र में लिखा था, “इसलिए, आगामी उपचुनाव की निष्पक्षता और अखंडता की रक्षा के लिए उनके कार्यकाल के दौरान जारी किए गए सभी चुनाव संबंधी निर्देशों और निर्णयों की समीक्षा और जांच करना महत्वपूर्ण है।”

हाल ही में असम कांग्रेस अध्यक्ष और जोरहाट सांसद गौरव गोगोई ने भी मांग की कि भारत निर्वाचन आयोग देवाशीष शर्मा के डीसी-सह-डीईओ ( DC-cum-DEO) के कार्यकाल और कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र, समयबद्ध जांच का आदेश दे।

देवाशीष शर्मा संगीत के शौकीन हैं और निजी तौर पर तथा सार्वजनिक रूप से गिटार बजाते हैं। मोरीगांव के जिला आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के बाद ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम में पहुंचे मतदान कर्मियों का मनोरंजन किया था। भाजपा के अलावा, केवल तृणमूल कांग्रेस ने ही नागांव उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार अब्दुल सलाम का नाम घोषित किया है।

चार यात्राएं और 4000KM वाला प्लान, 18 सितंबर से पंजाब में इस रणनीति पर काम करेगी बीजेपी

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटें कवर करने के लिए बीजेपी चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकालने जा रही है। पहली यात्रा का आगाज 18 सितंबर को होगा और चारों यात्राएं राज्य में कुल चार हजार किलोमीटर कवर करेंगी। पढ़ें पूरी खबर।