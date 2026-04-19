Who is Dinesh Trivedi: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और बांग्लादेश में भारत के अगले हाई कमिश्नर के तौर पर दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति की है। दिनेश त्रिवेदी के बंगाल चुनाव से संबंध की बात करें तो वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता था, जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में उनका साथ छोड़ बीजेपी जॉइन की थी।

बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में वर्तमान उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। वहीं बात प्रणय वर्मा की करें तो उन्हें यूरोपियन यूनियन में भारत का राजदूत बनाकर ब्रसेल्स भेजा जा रहा है। दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से अहम है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

बीजेपी नेताओं ने एक्स पर दी बधाई

दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति के संबंध में एक खबर को पोस्ट करते हुए बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने उन्हें बधाई दी। कुछ ऐसा ही सांसद राजू बिस्ट ने भी किया। इसीलिए सरकार के आधिकारिक बयान के पहले ही दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में मिली अहम जिम्मेदारी की पुष्टि हो गई है।

2009 और 2019 में लड़ा था चुनाव

दिनेश त्रिवेदी के बारे में बात करें तो वे पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बड़ा नाम माने जाते हैं। उन्होंने बैरकपुर लोकसभा सीट से 2009 से 2019 तक सांसद के रूप में काम किया था। इसके अलावा वे राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। दिनेश त्रिवेदी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव वाला रहा है। वे लंबे समय तक बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में थे।

ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी

टीएमसी में रहने के दौरान ही दिनेश त्रिवेदी सीएम ममता बनर्जी के काफी करीबी थे। ममता बनर्जी के करीबी होने के चलते ही टीएमसी ने यूपीए सरकार में शामिल होते हुए रेल मंत्री का पद भी संभाला था।

हालांकि, रेल बजट को लेकर को हुए विवाद और किराया बढ़ाने के चलते उन्होंने रेल मंत्री का पद छोड़ दिया था। वे लंबे वक्त तक टीएमसी में रहे थे लेकिन साल 2021 में उन्होंने TMC छोड़ दी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे।

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा संशोधन पास नहीं हो पाया। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा विपक्ष पर हमलावर है। पीएम मोदी ने संशोधन के ना पास होने के लिए मुख्य तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बंगाल के बांकुरा में बड़ी जनसभा थी और उसमें उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देखा संसद में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार वाले विधेयक को विपक्ष ने गिरा दिया। पढ़िए पूरी खबर…