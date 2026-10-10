Who is Dhruv Rathee: शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को उनके गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित आवास से हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले की गई है। ध्रुव राठी इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस के करीब 50 जवानों की एक टीम ध्रुव राठी के घर पहुँची और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस हिरासत के बाद CJP की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ध्रुव राठी की तत्काल रिहाई की मांग की है।

कौन हैं ध्रुव राठी?

इससे पहले शुक्रवार शाम को ध्रुव राठी ने अपने एक्स (X) अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके शनिवार के इस प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी सरकार के जाने-माने आलोचक माने जाने वाले ध्रुव राठी इस हफ्ते की शुरुआत में ही जर्मनी से भारत लौटे थे और उन्होंने 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में CJP के प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ध्रुव राठी की भारी डिजिटल फैन फॉलोइंग है, जिसमें इंस्टाग्राम पर 19.2 मिलियन, एक्स पर 3.3 मिलियन और यूट्यूब पर 33 मिलियन सब्सक्राइबर शामिल हैं। इस बीच, सुरक्षा कारणों और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही इस प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्य स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए एहतियातन हिरासत की कार्रवाई तेज कर दी है और रणनीतिक स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस मेगा विरोध प्रदर्शन से पहले ही रातों-रात 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और दर्जनों मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं।

CJP ने जंतर-मंतर पर अपने समर्थकों को एकजुट किया है, जबकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 20,000 से अधिक जवानों को तैनात किया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को समर्थन देने के बाद उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आए यूट्यूबर ध्रुव राठी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक, ध्रुव राठी को पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में लिया है। पुलिस की यह कार्रवाई शनिवार सुबह 8 बजे के करीब हुई है। इस बीच CJP फाउंडर अभिजीत दीपके भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बता दें कि ध्रुव राठी ने शुक्रवार शाम को दिल्ली के इंडिया गेट से एक वीडियो पोस्ट किया था और यह दावा किया था कि वह शनिवार वाले प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। पढ़िए पूरी खबर…