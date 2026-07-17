Delhi Police Commissioner Anurag Kumar: केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) सतीश गोलचा को पद से हटा दिया और उनकी जगह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को नया दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया। अनुराग कुमार का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

अनुराग कुमार 1994 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी हैंं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।

अनुराग कुमार वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में काफी अनुभव है।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, मौजूदा दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा (1992 बैच, AGMUT कैडर) को नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद आगे की तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 17 जुलाई 2026 को जारी किया गया।

आपको बता दें कि सतीश गोलचा ने 22 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद संभाला था। उन्हें उस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह की जगह नियुक्त किया गया था। यह फैसला दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर आयोजित एक जनसभा के दौरान हुए हमले के एक दिन बाद लिया गया था। एसबीके सिंह उस समय होम गार्ड्स के महानिदेशक (डीजी) थे। उन्हें 1 अगस्त 2025 से दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

कौन हैं अनुराग कुमार?

अनुराग कुमार 1994 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस का नया पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) नियुक्त किया है। इससे पहले वह इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, वह कार्यभार संभालने की तारीख से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे।

करीब 32 वर्षों के प्रशासनिक और पुलिस सेवा अनुभव वाले अनुराग कुमार अपने लंबे करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में उन्हें दो बार पदोन्नति भी मिली है।

अनुराग कुमार 1994 बैच के AGMUT कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस का नया पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे।

उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E.) की डिग्री हासिल की है। उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें 2010 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक (President’s Police Medal for Distinguished Service) से सम्मानित किया गया।

अनुराग कुमार को रणनीतिक और उच्चस्तरीय सुरक्षा मामलों का अनुभवी अधिकारी माना जाता है। उन्होंने खुफिया और सुरक्षा तंत्र में लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, उनके पास करीब 32 वर्षों का पुलिस सेवा अनुभव है और पिछले पांच वर्षों में उन्हें दो बार प्रमोशन मिला है।

दिल्ली पुलिस करेगी हर सप्ताह थानों में जनसुनवाई

दिल्ली पुलिस अब हर सप्ताह अपने पुलिस थानों में सार्वजनिक सुरक्षा और पुलिसिंग से संबंधित अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने दर्ज करवा सकेंगे। हाल ही में दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने इसके लिए निर्देश दिए थे।

ऐसे में निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस अगले सप्ताह से हर शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक पुलिस स्टेशन में थाना दिवस जनसुनवाई का आयोजन करेगी।