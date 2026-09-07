मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर मिलावटी देशी शराब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिले ललितपुर में सक्रिय एक गिरोह के जरिए मध्य प्रदेश पहुंचाई गई थी।

मृतकों के अलावा कई अन्य लोग भी अस्पताल में भर्ती हैं। इन लोगों ने शनिवार रात सागर जिले में कथित तौर पर यही अवैध शराब पी थी।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ितों में ज्यादातर लोग बांदा थाना क्षेत्र के नौराज और गोगरा गांवों के रहने वाले हैं। रविवार तड़के से ही गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा था।

सागर के पुलिस अधीक्षक (SP) अनुराग सुजानिया ने बताया कि मौतों के लिए जिम्मेदार पदार्थ की शुरुआती पहचान देशी शराब के रूप में हुई है। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस का शक उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सक्रिय एक ऐसे गिरोह पर गया है जिसके खिलाफ पहले भी नकली शराब बनाने और उसकी सप्लाई करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई हो चुकी है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही

SP ने कहा, ”हमारी शुरुआती जांच के आधार पर यह पदार्थ देशी शराब है। प्रारंभिक जांच में ललितपुर के एक ऐसे गिरोह का नाम सामने आया है जिसके खिलाफ पहले भी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। यह गिरोह मध्य प्रदेश में बिकने वाले ब्रांड की नकल करके नकली शराब तैयार करता है और यहां उसकी सप्लाई करता है। पूरी संभावना है कि शराब की सप्लाई इसी सोर्स से हुई हो।”

इस बीच प्रशासन ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि ताजा आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 11 से 12 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

उप आबकारी आयुक्त को व्यापक जांच पूरी होने तक विभाग के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

यह कार्रवाई शुरुआती जांच में आबकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद की गई है। सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि मामले में संबंधित शराब लाइसेंसधारी की भूमिका की विशेष रूप से जांच की जाए। अगर उसकी जिम्मेदारी सामने आती है तो कानून के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

10 लोग हिरासत में

जांचकर्ता अब शराब की सप्लाई चेन की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब कहां से आई, इसे किसने बेचा और यह स्थानीय बाजार में कहां से पहुंची। पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा, सप्लाई के स्रोत और इसके वितरण में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश जारी है।

SP ने कहा कि जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि कहीं प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक तो नहीं हुई जिसकी वजह से अवैध शराब प्रभावित गांवों तक पहुंच गई।

उन्होंने कहा, ”अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग और पुलिस- दोनों की है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह घटना हुई है। इसलिए हम यह भी जांच करेंगे कि आखिर कमी या चूक कहां हुई।”

‘सबसे ज्यादा शराब पीती हैं एमपी की महिलाएं’, जीतू पटवारी ने दिया विवादित बयान तो सीएम मोहन यादव बोले- ये बर्दाश्त नहीं…

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को एक बयान दिया, जो कि एक नए विवाद की वजह बन गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं देश के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक शराब पीती हैं। उनके इस बयान को लेकर सीएम मोहन यादव ने सवाल खड़े किए और कहा कि महिलाओं के लिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।