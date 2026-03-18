असम में विधानसभा चुनाव से पहले नागांव लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए अपने इस्तीफे में बोरदोलोई ने लिखा कि वह पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। इसके एक दिन बाद सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बुधवार दोपहर भाजपा में शामिल हो गए।

नागांव से दो बार सांसद और राज्य में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों में कई बार मंत्री रह चुके बोरदोलोई असम कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। बुधवार दोपहर दिल्ली में असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा की उपस्थिति में बोरदोलोई भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान सीएम सरमा ने कहा कि दिन में बाद में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में तेजी लाई गई और असम भाजपा आगामी चुनाव में बोरदोलोई को उम्मीदवार बनाने की सिफारिश करेगी जो दलबदल के कारण लोकसभा से अयोग्य घोषित हो सकते हैं।

बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या बोले बोरदोलोई?

बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए बोरदोलोई ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था और उन्होंने बलिदान किया है क्योंकि सांसद के रूप में उनका कार्यकाल अभी भी तीन साल का है। सांसद ने कहा कि उन्होंने असम के हित में भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है और कांग्रेस में रहते हुए सरमा के साथ काम करने के अपने लंबे संबंधों का हवाला दिया। बोरदोलोई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस में उन्हें अपमानित, अलग-थलग और निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

कांग्रेस से क्यों नाराज थे प्रद्युत बोरदोलोई?

बोरदोलोई ने हाल में असम के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि अगर लाहौरीघाट के मौजूदा विधायक आसिफ मोहम्मद नजर को विधानसभा चुनाव के लिए दोबारा उम्मीदवार बनाया गया तो वह पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। सांसद ने पत्र में आरोप लगाया कि नजर के करीबी सहयोगी इमदादुल इस्लाम अप्रैल 2025 में बोरदोलोई और अन्य पार्टी नेताओं पर हुए हमले में शामिल थे और इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम से पार्टी के लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे को बुधवार को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि वह एक सीट पर टिकट को लेकर नाराज थे और उनसे बातचीत का मौका नहीं मिला।

नागांव से दो बार सांसद रह चुके हैं बोरदोलोई

प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा सरकार के मुखर आलोचक भी रहे हैं। एक महीने पहले, कांग्रेस ने असम में सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ ‘जनता का आरोप पत्र’ जारी किया था जिसमें संस्थागत भ्रष्टाचार से लेकर मानवाधिकार उल्लंघन तक के आरोप लगाए गए थे। बोरदोलोई उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने इस दस्तावेज़ का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके अलावा, उनके बेटे प्रतीक को कांग्रेस ने मार्गेरिटा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका प्रतिनिधित्व वे स्वयं कांग्रेस विधायक के रूप में चार बार कर चुके हैं।

कॉटन कॉलेज (अब विश्वविद्यालय) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र बोरदोलोई 2016 तक मार्गेरिटा विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे हैं। वह छात्र जीवन से ही एनएसयूआई की प्रदेश इकाई से जुड़े रहे। विधानसभा चुनाव के लिए वह पार्टी की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष भी रहे।

वहीं, सीएम हिमंता ने बोरदोलोई के बीजेपी में शामिल होने पर कहा, “नागांव से सांसद प्रद्योत बोरदोलोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के साथ उनका इतिहास 1975 से चला आ रहा है। उनका बीजेपी में आना पार्टी को मजबूत करेगा। हम सभी उनका पार्टी में स्वागत करते हैं।” CM ने कहा, “असम बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को सिफारिश करेगी कि वे विधानसभा चुनाव लड़ें। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के साथ अगर कांग्रेस में रहने का कोई कारण नहीं बचा हो तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य और अधिक कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लाना है।”

असम से लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से दिया इस्तीफा

असम की नागांव लोकसभा सीट से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में प्रद्युत बोरदोलोई ने लिखा है कि वह पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें