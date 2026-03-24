दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी और ‘दुख्तरान-ए-मिल्लत’ की प्रमुख आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त सेशन्स जज चंद्र जीत सिंह ने यह फैसला दिया। अदालत ने अंद्राबी की दो सहयोगियों (सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन) को भी इसी मामले में दोषी ठहराते हुए 30 साल जेल की सज़ा सुनाई।

UAPA की धाराओं के तहत सुनाई गई सजा

इससे पहले 14 जनवरी को अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन को UAPA की धाराओं 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने पर सज़ा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़ा अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन करना) के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने इन तीनों को IPC की धाराओं 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153B (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप या दावे), 120B (आपराधिक साज़िश), 505 (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) और 121A (राज्य के खिलाफ अपराध करने की साज़िश) के तहत भी दोषी ठहराया।

दोषी ठहराए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अंद्राबी के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी। NIA ने कहा था कि आसिया अंद्राबी ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और एक कड़ा संदेश देना ज़रूरी है कि देश के खिलाफ साज़िश रचने वालों को सबसे कठोर सज़ा मिलेगी।

कौन है आसिया अंद्राबी?

64 वर्षीय आसिया अंद्राबी ‘दुख्तरान-ए-मिल्लत’ (DeM) की संस्थापक और प्रमुख है। यह महिलाओं पर केंद्रित एक अलगाववादी संगठन है, जिसे शुरू में एक सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर पेश किया गया था। साल 2018 में केंद्र सरकार ने DeM को एक आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया था।

1963 में जन्मी अंद्राबी ने श्रीनगर से ‘होम साइंस’ में ग्रेजुएशन किया है। हालांकि शुरुआत में उसकी इच्छा जम्मू-कश्मीर से बाहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की थी, लेकिन बाद में उसका रुझान इस्लामी साहित्य की ओर हो गया। इस बदलाव ने उसके वैचारिक सफर को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके बाद वह ‘जमात-ए-इस्लामी’ की महिला शाखा में शामिल हो गई। यह भी एक ऐसा संगठन था, जिस पर 2019 में केंद्र सरकार ने चरमपंथ और अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने में कथित भूमिका के चलते प्रतिबंध लगा दिया था।

1985 में बनाया कट्टरपंथी संगठन

1985 में अंद्राबी जमात-ए-इस्लामी से अलग हो गई और उसने ‘दुख्तरान-ए-मिल्लत’ का गठन किया। इस संगठन को 1990 के दशक की शुरुआत में खासकर 1991 में, तब ज़्यादा पहचान मिली जब इसने घाटी के कई हिस्सों में बुर्का पहनने को अनिवार्य बनाने और कट्टरपंथी धार्मिक नियमों को बढ़ावा देने के लिए ज़ोरदार अभियान चलाए।

सुरक्षा एजेंसियों का लंबे समय से यह मानना रहा है कि DeM ने वैचारिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है और उग्रवादी तथा अलगाववादी आंदोलनों के लिए एक सहायक ढांचे के रूप में काम किया है। 1990 में आसिया अंद्राबी ने आशिक हुसैन फकतू से शादी की। फकतू एक दोषी उग्रवादी कमांडर है जो इस समय जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। दो बच्चों की मां अंद्राबी को पहली बार 1993 में गिरफ़्तार किया गया था और तब से उसे ‘पब्लिक सेफ़्टी एक्ट’ (PSA) और अन्य सुरक्षा कानूनों के तहत कई बार हिरासत में लिया जा चुका है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार दशकों से उसकी बार-बार होने वाली गिरफ़्तारियाँ अलगाववादी राजनीति और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में उनकी लंबे समय से चली आ रही संलिप्तता को दर्शाती हैं।

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कश्मीर सिंह, इस नाम से शायद बहुत से लोग अब तक परिचित नहीं है, लेकिन उनकी कहानी किसी हीरो से कम नहीं है। उनकी शौर्यगाथा ऐसी है जिसे ना भूलना आसान है और ना मिटाना। पढ़ें पूरी कहानी