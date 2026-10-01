HDFC बैंक ने गुरुवार को अनूप बागची को बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है। वह 27 अक्टूबर 2026 से तीन साल के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी संभालेंगे। बागची फिलहाल ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO हैं।

बागची मौजूदा MD और CEO शशिधर जगदीशन की जगह लेंगे। जगदीशन का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2026 को खत्म हो रहा है और उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। HDFC बैंक के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बागची की नियुक्ति को तीन साल के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। बैंक के बोर्ड ने भी 1 अक्टूबर को हुई बैठक में उन्हें 2 अक्टूबर से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी।

कौन हैं अनूप बागची?

अनूप बागची वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ बैंकिंग प्रोफेशनल हैं। उनका करियर बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ा रहा है।

बागची वर्ष 1992 से ICICI ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज सहित कई क्षेत्रों में काम किया है।

ICICI Group में निभाई कई अहम जिम्मेदारियां

अनूप बागची ने ICICI ग्रुप में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वह ICICI सिक्युरिटीज के MD और CEO रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ICICI बैंक में एग्जीक्यूटि डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी संभाली है। वर्तमान में वह ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उन्हें MD और CEO के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में बागची की भूमिका इंश्योरेंस कारोबार के साथ-साथ कंपनी की रणनीति और विकास से जुड़े फैसलों में भी महत्वपूर्ण रही है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, जून 2026 तक उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) करीब 3.34 लाख करोड़ रुपये थे।

1992 में शुरू हुआ था ICICI ग्रुप से सफर

अनूप बागची ने 1992 में ICICI ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने वित्तीय सेवाओं के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हुए नेतृत्व की भूमिकाएं निभाईं। उनका अनुभव बैंकिंग से लेकर इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट तक फैला हुआ है।

अब HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी 27 अक्टूबर से शुरू होगी। तीन साल के कार्यकाल के दौरान वह देश के बड़े निजी बैंकों में शामिल HDFC बैंक के कारोबार और रणनीतिक दिशा की कमान संभालेंगे।

यह भी पढ़ें: Tata Sons में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी, टाटा ट्रस्ट्स के 2 ट्रस्टियों ने पुनर्गठन प्रस्ताव पर जताई आपत्ति

टाटा ट्रस्ट्स द्वारा टाटा संस के प्रस्तावित पुनर्गठन ने ट्रस्ट्स के अंदर एक नई दरार पैदा कर दी है, जिसमें दो सीनियर ट्रस्टी सवाल उठा रहे हैं कि टाटा संस के रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला ट्रस्ट के सभी सदस्यों से सलाह किए बिना क्यों लिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।