भारतीय खगोल वैज्ञानिक डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए प्रतिष्ठित COSPAR विक्रम साराभाई मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के साथ वह यह मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक और कुल चौथी भारतीय बन गई हैं। यह पुरस्कार सोमवार को इटली के फ्लोरेंस में आयोजित 46वीं COSPAR साइंटिफिक असेंबली के दौरान प्रदान किया गया।

कौन हैं डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम?

डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA), बेंगलुरु की निदेशक हैं। इसके अलावा उनके पास सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (CeNS) के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है।

वह तारों (स्टार्स), तारागुच्छों (स्टार क्लस्टर्स) और निकटवर्ती आकाशगंगाओं (नियर बाय गैलेक्सी) पर अपने शोध के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अंतरिक्ष और जमीनी दूरबीनों से जुड़े वैज्ञानिक उपकरणों के विकास और उपयोग में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

किस योगदान के लिए मिला सम्मान?

डॉ. सुब्रमण्यम ने भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला मिशन ‘AstroSat’ में लगे अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (UVIT) के लिए कैलिब्रेशन वैज्ञानिक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2015 में लॉन्च हुए AstroSat ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके अलावा वह थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) परियोजना से भी जुड़ी हैं, जिसमें भारत अंतरराष्ट्रीय साझेदार देशों में शामिल है।

क्या है COSPAR विक्रम साराभाई मेडल?

‘COSPAR विक्रम साराभाई मेडल’ अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार ‘कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च’ (COSPAR) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। इस मेडल की स्थापना वर्ष 1990 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में की गई थी।

यह सम्मान पाने वाली चौथी भारतीय

डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम से पहले केवल तीन भारतीय इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजे जा चुके हैं, जिनमें पूर्व ISRO अध्यक्ष और प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक यू. आर. राव (1996), प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक गुरबक्स सिंह लखीना (2014), और ISRO वैज्ञानिक एवं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के निदेशक अनिल भारद्वाज (2024) शामिल हैं। डॉ. सुब्रमण्यम इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

पहले भी मिल चुका है बड़ा सम्मान

वर्ष 2024 में भारत सरकार ने डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (विज्ञान श्री) से भी सम्मानित किया था। उन्हें यह पुरस्कार स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में उनके उल्लेखनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए प्रदान किया गया था।

क्या है COSPAR?

कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च (COSPAR) की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो ‘इंटरनेशनल साइंस काउंसिल’ से संबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र (UN-COPUOS) के साथ भी कार्य करता है।

COSPAR हर दो वर्ष में अपनी वैज्ञानिक सभा आयोजित करता है, जिसमें दुनिया भर से लगभग 3,000 अंतरिक्ष वैज्ञानिक भाग लेते हैं। इस मंच पर अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े नवीनतम शोध और तकनीकों पर चर्चा होती है।

भारत के लिए क्यों खास है यह उपलब्धि?

डॉ. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को मिला यह सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की वैश्विक पहचान का भी प्रतीक है। पहली भारतीय महिला के रूप में यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेडल हासिल कर उन्होंने देश की नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों, खासकर महिला शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है।

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