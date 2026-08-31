पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के प्रत्याशी अंकित बिढान ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उन्हें कुल 2,879 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी ASAP के आदिल बराड़ को 556 वोटों के अंतर से पीछे छोड़ा। आदिल बराड़ को 2,323 वोट मिले, जबकि एनएसयूआई के गुरमन सिंह सिद्धू 2,034 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

अंकित बिढान हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई और ग्रेजुएशन जींद से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग से कानून की पढ़ाई की। वर्तमान में वह पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन में रिसर्च स्कॉलर हैं और पीएचडी कर रहे हैं।

कौन हैं अंकित बिढान?

अंकित बिढान साल 2021 से ABVP से जुड़े हुए हैं। छात्र राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। इस बार ABVP ने उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल (PUCSC) चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। बिढान के सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक, वह खुद को पंजाब यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर बताते हैं।

जीत को बताया Gen-Z की जीत

चुनाव में जीत के बाद अंकित बिढान ने इसे सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि पूरी Gen-Z की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस जीत से यह साबित हुआ है कि Gen-Z के दिल में ABVP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास है। उन्होंने छात्रों का भरोसा कायम रखने और उनकी समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के लिए काम करने की बात कही।

उन्होंने छात्रों का भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनकी प्राथमिकता छात्रों की समस्याओं को उठाना और उनके समाधान के लिए काम करना होगी। बिढान ने अपनी जीत के लिए छात्रों और अपने समर्थकों का धन्यवाद भी किया।

VIDEO | Panjab University Chandigarh Students' Council Election Results: ABVP candidate Ankit Bidhan wins by 2,879 votes.



"This is not my victory alone; it is the victory of the entire Gen Z. Gen Z has proved that Modi ji and the ABVP have a place in their hearts," says Ankit… pic.twitter.com/UkiP1nsLAO — Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026

लगातार दूसरी बार एबीवीपी की जीत

पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर यह एबीवीपी की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले 2025 के छात्र संघ चुनाव में ABVP के गौरव वीर सोहल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। उन्हें 3,148 वोट मिले थे और उन्होंने स्टूडेंट फ्रंट के सुमित शर्मा को 488 वोटों के अंतर से हराया था।

गौरव वीर सोहल की जीत पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के लिए पहली बड़ी सफलता थी। अब अंकित बिढान की जीत ने विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में संगठन की स्थिति को और मजबूत किया है।

अंकित बिढान की जीत के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में ABVP ने एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। अब नए अध्यक्ष के तौर पर बिढान के सामने छात्रों की समस्याओं को उठाने, संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी।

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जयपुर में वकीलों के एक समूह ने सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के न्यायालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा जोधपुर में वकीलों के संगठन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।