महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को एक और झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। टीवी डिबेट्स में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का पक्ष रखने वाले आनंद दुबे ने अपने फैसले के पीछे हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर वैचारिक मतभेदों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि पार्टी की विचारधारा और सार्वजनिक बयानों के साथ तालमेल बैठाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था।

आनंद दुबे के इस्तीफे के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर वह कौन हैं और शिवसेना (UBT) में उनकी क्या भूमिका रही है?

कौन हैं आनंद दुबे?

आनंद दुबे शिवसेना (UBT) के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। वह हिंदी समाचार चैनलों की डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल थे। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर भी वह पार्टी का रुख सामने रखते रहे हैं।

दुबे के मुताबिक, उन्होंने पिछले चार से पांच वर्षों में अलग-अलग मंचों पर पार्टी की विचारधारा और उसके फैसलों का बचाव किया। इस दौरान वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए जाने गए।

मुंबई की राजनीति में हिंदी भाषी नेताओं की भूमिका के लिहाज से भी आनंद दुबे की पहचान रही है। टीवी पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें पार्टी के उन चेहरों में शामिल किया जिन्हें महाराष्ट्र से बाहर के दर्शक भी पहचानते हैं।

क्यों दिया शिवसेना (UBT) से इस्तीफा?

आनंद दुबे ने अपने इस्तीफे की वजह वैचारिक मतभेदों को बताया है। उनका कहना है कि हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है और उनके व्यक्तिगत राजनीतिक विचार हिंदुत्व तथा सनातन धर्म से जुड़े हैं। ऐसे में पार्टी के कुछ रुख का बचाव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था।

दुबे ने विनायक दामोदर सावरकर, स्वामी विवेकानद, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनसे उनकी राजनीतिक मान्यताएं प्रभावित हुई हैं। उनके मुताबिक, वह ऐसे विचारों का समर्थन नहीं कर सकते जो उनके नजरिये से इन आदर्शों के खिलाफ हों।

उन्होंने पार्टी पर कुछ अहम मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। स्मित मच्छार का जिक्र करते हुए दुबे ने सवाल उठाया कि पार्टी ने इस मामले पर बयान क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा, ”मेरे नायक शरजील इमाम या उमर खालिद नहीं हैं, ना ही ध्रुव राठी मेरे नायक हैं।” इस बयान के जरिए उन्होंने अपनी वैचारिक प्राथमिकताएं स्पष्ट करने की कोशिश की।

उद्धव ठाकरे के लिए क्यों है झटका?

2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के सामने अपनी राजनीतिक पहचान और संगठन को बनाए रखने की चुनौती रही है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का इस्तीफा मीडिया में उसकी आवाज और राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

आनंद दुबे जैसे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखने के साथ-साथ उसके राजनीतिक रुख को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उनके जाने से पार्टी को अपने मीडिया प्रतिनिधित्व के लिए दूसरे चेहरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। हालांकि इस इस्तीफे का संगठन या चुनावी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

क्या किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे आनंद दुबे?

इस्तीफे के बाद आनंद दुबे के अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें लग सकती हैं। लेकिन उनके इस्तीफे संबंधी बयान में किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह आगे किस राजनीतिक दल के साथ काम करेंगे।

उनका इस्तीफा महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा और हिंदुत्व की व्याख्या को लेकर जारी बहस को भी सामने लाता है। अब देखना होगा कि आनंद दुबे अपनी राजनीतिक पारी को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं और शिवसेना (UBT) उनके जाने के बाद अपने मीडिया और संगठनात्मक मोर्चे को कैसे संभालती है।