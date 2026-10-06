एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 31 अक्टूबर 2026 की दोपहर से चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पद संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक इस पद पर रहेंगे।

एयर मार्शल दीक्षित को स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस और वायुसेना की अन्य स्वदेशी विमान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उनकी नियुक्ति से वायुसेना में आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। वह नेशनल डिफेंस अकादमी, डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।

अपने लंबे सैन्य करियर में उन्होंने 3,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव हासिल किया है। उन्हें PVSM, AVSM, VM और VSM जैसे सैन्य सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है।