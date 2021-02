योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी ने दावा किया था कि उनकी कोरोनिल (पहले कोरोना के लिए इम्युनिटी बूस्टर थी) को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के आयुष खंड से डब्ल्यूएचओ की प्रमाणन योजना के तहत फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट (सीओपीपी) का प्रमाण पत्र मिला है।

उधर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साफ किया है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किसी भी पारंपरिक दवा की न तो समीक्षा की है और न ही उसके प्रभावी होने पर प्रामाणिकता दी है। बता दें कि रामदेव की पंतजलि ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के इलाज में सहायक दवा के रूप में उसके कोरोनिल टैबलेट को आयुष मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिला है। कंपनी के इस टैबलेट को प्रमाण पत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की प्रमाणन योजना के तहत मिला है। पतंजलि ने कोविड-19 इलाज में उपयोगी कोरोनिल के प्रभाव के समर्थन में शोध कार्य को भी जारी किया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने पूर्व में इसे सिर्फ ‘प्रतिरक्षा बढ़ाने’ वाली दवा के रूप में मान्यता दी थी।

.@WHO has not reviewed or certified the effectiveness of any traditional medicine for the treatment #COVID19.

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) February 19, 2021