लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। गांधी ने अपने पत्र में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि छात्रों के खिलाफ पेलेट गन और बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी?

राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, “छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे सैकड़ों छात्र घायल हुए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला छात्रों के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी निशाना बनाया गया।”

गांधी ने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात घातक पैलेट गन का इस्तेमाल रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्टों में साफ दिख रहा है कि एक पत्रकार सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब से मिला, जो इस समय अत्यधिक दर्द में है और पेलेट गन की गोली लगने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी जाने की संभावना है।

अमित शाह को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने पूछा, “दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंततः आपके प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए मैं पूछता हूं- 1. गृह मंत्री के रूप में, क्या आपने छात्रों के खिलाफ पेलेट गन सहित घातक बल के प्रयोग को मंजूरी दी थी? यदि नहीं, तो किसने दी? 2. क्या सादे कपड़ों में लाठियों से छात्रों को पीटते हुए देखे गए लोग पुलिसकर्मी हैं या स्वयंसेवक? उनकी तैनाती को किसने अधिकृत किया?”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करना और बातचीत के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों की रक्षा करना और संवाद के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करना सरकार का दायित्व है। इस प्रकार की क्रूर हिंसा सभी मानदंडों को नष्ट कर देती है और इसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। युवा और छात्र, जो हमारे देश का भविष्य हैं, जवाब और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा- छात्रों की आवाज सुनी जाएगी।

राहुल गांधी ने शनिवार को क्या कहा?

राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले बच्चों को “न्याय” के बजाय “पेलेट” का सामना करना पड़ता है।

गांधी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया। जिसमें एक युवक को दिखाया गया है जिसे कथित तौर पर सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीटा था।

पोस्ट में लिखा गया, “साहिल तिरंगा लेकर बस साफ सुथरी परीक्षा और मेहनत का फल मांग रहा था- पुलिस ने बंदूक उठाई और छर्रे दागकर बुरी तरह घायल कर दिया। यह अंग्रेजों का जुल्म नहीं, आजाद भारत की मोदी सरकार की बर्बरता है- जहां अपना हक मांगते मासूम छात्रों को न्याय नहीं, छर्रे मिलते हैं।”

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त जैसे वरिष्ठ अधिकारी, कई महिला पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं।

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