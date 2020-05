IRCTC Shramik Special Train List, Ticket Booking Online, Registration: कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों/जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को गृह राज्य पहुंचाने के लिए एक मई (अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस) पर केंद्र सरकार ने विशेष रेलगाड़ियां (‘श्रमिक ट्रेनें‘) चलाने का फैसला लिया था।

Indian Railways के मुताबिक, ये ट्रेनें केवल मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और अन्य ऐसे लोगों के लिए हैं, जो अपने घर-गांव से दूर लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं। ऐसे लोगों को आवागमन के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करना होगा, तभी वे गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। स्थानीय प्रशासन को आवेदन देना होगा। अपने डिटेल्स देने होंगे, जिसके बाद अनुमति दी जाएगी।

चूंकि, ये गाड़ियां राज्य सरकारों की दरख्वास्त पर केंद्र ने चलाने का निर्णय किया था। नतीजतन इनमें सिर्फ उक्त लोगों को ही जाने की मंजूरी है। जिस जगह/राज्य से यात्री जा रहे हैं, वहां उनकी कोरोना स्क्रीनिंग हो रही है, जबकि लक्षण न मिलने पर ही उन्हें ट्रेन में जाने दिया जा रहा है।

वैसे, गृह राज्य पहुंचने के बाद भी इन लोगों को स्क्रीनिंग का सामना करना होगा। अगर लक्षण पाए जाते हैं, तब उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन किया जाएगा। यात्रियों को इस दौरान सोशल डिस्टैंसिंग और कोरोना संबंधी अन्य ऐहतियाती कदमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है।

ये प्वॉइंट टू प्वॉइंट ट्रेनें हैं और इन रूट्स के बीच चलेंगीः

17 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवाएं रद्दः रेलवे ने लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ने के ऐलान के बाद शुक्रवार शाम को ही साफ कर दिया कि उसकी सभी यात्री सेवाएं 17 मई 2020 तक रद्द रहेंगी। रेलवे के बयान के मुताबित, “सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि भारतीय रेल ने उपनगरीय ट्रेनों सहित सभी नियमित यात्री ट्रेनों के रद्दीकरण को 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया है इस दौरान टिकट बुक करने या ट्रेन से यात्रा करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेलवे स्टेशन पर न आए।”

