Bihar News: बिहार के वैशाली जिले के एक गांव में मोबाइल फोन पर भारत-न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए इकट्ठा हुए युवाओं के एक ग्रुप का मामला रविवार को हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इसमें एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई। यह घटना महनार पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले जक्कोपुर गांव में हुई। यहीं पर मैच देखने के लिए ग्रुप इकट्ठा हुआ था।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि मैच के दौरान उस समय स्थिति बिगड़ गई जब एक भारतीय विकेट गिरा। ग्रुप में शामिल हुए 17 साल के पीड़ित ने विकेट गिरने पर जोर से प्रतिक्रिया दी। इससे कथित तौर पर पास खड़े एक अन्य व्यक्ति को गुस्सा आ गया। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिगों के बीच मैच को लेकर शुरू में विवाद हुआ और यह जल्दी ही हाथापाई में बदल गया।

एक लड़के ने हाथापाई के दौरान किशोर को पीटा

स्थानीय सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विवाद तब और बढ़ गया जब दूसरे लड़के ने कथित तौर पर पीड़ित को घटनास्थल से चले जाने के लिए कहा। जब पीड़ित ने इनकार कर दिया, तो तनाव और बढ़ गया। पीड़ित के परिवार के अनुसार, कथित तौर पर उसी उम्र के एक लड़के ने हाथापाई के दौरान उसे पीटा और धक्का दिया। पीड़ित की मां ने बताया कि उनके बेटे को बोलने में दिक्कत थी और वह आमतौर पर इशारों और आवाजों के जरिए संवाद करता था।

पीड़ित की मां ने कहा, “वह कुछ देर पहले खेलने गया था। कुछ लड़के वहां बैठकर मैच देख रहे थे, इसलिए वह भी उनके साथ बैठ गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब हम पहुंचे तो वह घायल था और उसका सिर बुरी तरह सूजा हुआ था।” पुलिस ने बताया कि हाथापाई के दौरान किशोर को धक्का दिया गया, जिससे वह गिर गया और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। इसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं।

पटना ले जाते समय हो गई मौत

मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दखल देकर लड़कों को अलग किया, लेकिन तब तक पीड़ित कथित तौर पर बेहोश हो चुका था। घायल लड़के को पहले महनार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां से उसे हाजीपुर सदर अस्पताल और बाद में इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, पटना ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया, “मैच देखते समय विकेट गिरने पर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। देखते ही देखते बात हाथापाई में बदल गई। मौके पर एक ब्रेकर पड़ा था, जिससे पीड़ित का सिर टकरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई। उसे पीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।”

पुलिस की टीमें पहुंची गांव

घटना के बाद पुलिस की टीमें तुरंत गांव पहुंचीं और घटनास्थल की जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। पुलिस ने बताया, “जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। नामजद आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी करने के लिए दो पुलिस टीमें गठित की गई हैं।” एसडीपीओ कुमार ने कहा कि परिवार द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

