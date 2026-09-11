BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनयिक शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक के साथ तीन दिनों में कई द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार दोपहर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 3:30 बजे होगी, इसके बाद शाम 6:15 बजे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और शाम 6:45 बजे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठकें होंगी।

कैसा रहेगा पीएम मोदी का शनिवार का शेड्यूल?

शनिवार का कार्यक्रम और भी व्यस्त रहेगा। इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली और सुबह 10:30 बजे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठकों से होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और सुबह 11:30 बजे वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग के साथ बैठकें होंगी।

Bilateral meetings of dignitaries with Prime Minister Narendra Modi and President Droupadi Murmu today, on 11th September:



*PM's meeting with Vladimir Putin, President of Russia

*PM’s meeting with Masoud Pezeshkian, President of Iran

*PM’s meeting with Antonio Guterres,… — ANI (@ANI) September 11, 2026

शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी

इसी दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी सुबह 11:30 बजे पेजेशकियन से मुलाकात तय है। दिन का सबसे अहम कार्यक्रम शाम 5:45 बजे होगा, जब मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। शी सात साल में पहली बार भारत के द्विपक्षीय दौरे पर आ रहे हैं और यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में आई थोड़ी नरमी के माहौल में हो रही है।

रविवार को भी होंगी कई अहम बैठकें

रविवार को भी कई अहम बैठकें होंगी। मोदी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:40 बजे के बीच कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं से मिलेंगे। कार्यक्रम की यह तेज रफ्तार दिखाती है कि दिल्ली के लिए ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन के दौरान होने वाली ये बैठकें कितनी अहम हैं। तीन दिनों के दौरान, मोदी बड़ी ताकतों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं और अहम क्षेत्रीय साझेदारों के नेताओं से बातचीत करेंगे। इन मुलाकातों में रणनीतिक रिश्तों, व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय विवादों और वैश्विक शासन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

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BRICS दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय समूह है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय, व्यापार और विकास से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। इस मंच की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी, और इसका नाम भी इन्हीं देशों के अंग्रेज़ी नामों के पहले अक्षरों से बना है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…