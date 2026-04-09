सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि वह किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र रखता है।

नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने परिवर्तनकारी संवैधानिकता और संवैधानिक नैतिकता जैसे सिद्धांतों के उपयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता को न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह अवधारणा स्पष्ट नहीं है।

सबरीमाला पर क्या बोला कोर्ट?

उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से परिवर्तनकारी संवैधानिकता के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में यह सिद्धांत ठीक से नहीं आता। लेकिन न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न ने स्पष्ट किया कि वर्तमान कार्यवाही में अदालत सीधे तौर पर परिवर्तनकारी संवैधानिकता पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में नैतिकता स्थिर नहीं होती, बल्कि समय के साथ बदलती रहती है।

मेहता ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त नैतिकता शब्द का अर्थ संवैधानिक नैतिकता नहीं लगाया जा सकता। उनके अनुसार, संवैधानिक नैतिकता एक अस्पष्ट और व्यक्तिपरक अवधारणा है, जो अलग-अलग न्यायाधीशों के लिए अलग अर्थ रख सकती है। इसलिए इसे धार्मिक प्रथाओं की वैधता जांचने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति जायमल्या बागची ने कहा कि अनुच्छेद 25(1) में विवेक का विशेष महत्व है।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

समाज के अलग-अलग वर्गों की नैतिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं। ये सभी एक व्यापक संवैधानिक ढांचे के भीतर सह-अस्तित्व में रह सकती हैं। सालिसिटर जनरल ने 2018 के सबरीमाला फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उसमें संवैधानिक नैतिकता को आधार बनाना गलत था। उनके अनुसार, यह एक अस्पष्ट शब्द है, जिसे सामाजिक नैतिकता के स्थान पर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले पर भी सवाल उठाए, जिसमें व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था।

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