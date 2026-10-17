Sonam Wangchuk News: केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म होने के एक दिन बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र पर लद्दाख के लोगों से किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग दुखी, हैरान और गुस्से में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ‘राम राज्य’ का आदर्श कहां गया।

वांगचुक ने एक वीडियो बयान में कहा, “कल हम हैरान रह गए। हमने सोचा था कि कुछ मामूली मतभेद होंगे। लेकिन हमने देखा कि मतभेद बहुत बड़े थे। उन्होंने (केंद्र सरकार ने) फिर से अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने कहा था कि विधानसभा छोटी होगी और मुख्य सचिव इसके अधीन नहीं होंगे। उन्होंने अनुच्छेद 371 को लेकर किए गए वादों से भी मुकर गए।”

वांगचुक ने बताया कि वे छठी अनुसूची के बजाय अनुच्छेद 371 के तहत मिलने वाले विशेष सुरक्षा उपायों के केंद्र के वादे पर सहमत हो गए थे। वांगचुक ने कहा, “इसी साल मई में लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी और यह वादा किया गया था कि हम आपको एक विशेष विधानसभा बनाकर लोकतंत्र प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत पूरा प्रशासनिक तंत्र आएगा, यहां तक ​​कि मुख्य सचिव भी। यह भी कहा गया था कि छठी अनुसूची के स्थान पर अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा उपाय दिए जाएंगे। इसलिए मई में हुई उस बातचीत के बाद कल की बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।”

हम किस तरह के राम राज्य की बात कर रहे हैं- सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने कहा, “हम किस तरह के राम राज्य की बात कर रहे हैं? ‘भले ही एक जान चली जाए, लेकिन वादा नहीं टूटेगा’ का आदर्श कहां गया? हम शत्रु देशों से लड़ेंगे, हमने हर युद्ध लड़ा है, लेकिन जब हमारे अपने देश की सरकार हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, तो हम क्या कहें? हम कहां जाएं?”

बुधवार को केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे बिना खत्म हो गई। लद्दाख के नेताओं ने कहा कि दोनों पक्षों के रुख में काफी अंतर है और प्रस्तावित निर्वाचित विधायिका की शक्तियां मुख्य विवाद का बिंदु बनकर उभरी हैं।

लद्दाख पर टिप्पणी करने का चीन को कोई अधिकार नहीं- वांगचुक

वांगचुक ने कहा कि लोगों ने लद्दाख पर चीन की टिप्पणियों की निंदा की थी, लेकिन कुछ घंटों बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, “मैंने हमेशा कहा है और मैं फिर से कह रहा हूं कि लद्दाख पर टिप्पणी करने का चीन को कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में, हम कहेंगे कि हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। हमारा पड़ोसी देश तिब्बत है, चीन नहीं। मुझे बताइए, वे तिब्बत को कब खाली करेंगे और हमारे तिब्बती भाइयों और बहनों को कब सौंपेंगे? इस मुद्दे पर, लद्दाख के लेह शीर्ष निकाय के सभी नेताओं ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा कि वे इस बयान के लिए चीन की निंदा करते हैं और लद्दाख के लोग हमेशा भारत में खुश रहेंगे और आगे भी रहेंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है, हमने हमेशा यही कहा है।” उन्होंने कहा कि इसके बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक है।

उन्होंने कहा, “ठीक तीन घंटे बाद, हमारे देश के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लद्दाख के नेताओं की बातचीत हुई, जिसमें लद्दाख में चल रही वार्ता का जिक्र था। चीन एक शत्रु देश था, लेकिन उस बैठक में हमारे देश ने क्या किया।” वांगचुक ने कहा कि 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद, केंद्र ने वहां लोकतंत्र और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा का वादा किया था।

उन्होंने कहा, “इसी वादे पर बीजेपी ने दो चुनाव भी जीते थे। लेकिन दो साल बाद उन्होंने अपना वादा पूरी तरह से तोड़ दिया। जब हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों, उपवासों और पदयात्राओं के जरिये उन्हें उनके वादों की याद दिलाना शुरू किया, तो 24 सितंबर को उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की और हमारे लोगों का नरसंहार किया। मेरे जैसे लोगों को एनएसए के तहत जेल भेज दिया गया।”

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देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बताया कि वह दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के साथ सोनम वांगचुक ने लिखा, “सरकार की ओर से हमारे काम में बाधा डालने और उसे नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, हम देश की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। और एक और सर्दी के आने की तैयारी कर रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…