झारखंड में गुरुवार 27 माओवादियों ने डीजीपी तदाशा मिश्रा के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि इन माओवादियों में पोलित ब्यूरो के आखिरी सदस्य मिसिर बेसरा शामिल नहीं है। मिसिर बेसरा पर एक करोड़ रुपये का इनाम है। सुरक्षाबल उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

गुरुवार को रांची में सरेंडर करने वाले सभी 27 माओवादी मिसिर बेसरा से संबंधित हैं। इनके आत्मसमर्पण पर झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आज सरेंडर करने वाले सभी 27 नक्सलियों का पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उग्रवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षाबलों के प्रयास जारी रहेंगे।

सरेंडर करने वालों में कौन-कौन शामिल?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को सरेंडर करने वालों में प्रतिबंधित CPI (माओवादी) के 6 स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य (SZCM), 6 एरिया कमेटी सदस्य (ACM) और 13 दस्ते के सदस्य शामिल हैं।

ये लोग मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और आसिम मंडल के समूह से जुड़े थे और कोल्हान-सारंडा इलाकों में सक्रिय थे। गुरुवार को सरेंडर करने वालों में गुमला जिले में सक्रिय माओवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद (JJMP) के 2 सदस्य भी हैं।

पुलिस ने बताया कि सरेंडर करने वाले माओवादियों ने 17 हथियार और करीब तीन हजार गोलियां भी प्रशासन को सौंप दी। अधिकारियों ने दावा किया कि इन माओवादियों को कोल्हान और सारंडा के दूरदराज के जंगलों और पहाड़ी इलाकों की गहरी जानकारी थी। ये सभी पश्चिमी सिंहभूम और आसपास के जिलों में सक्रिय थे।

इस साल 22 माओवादी मारे गए

द इंडियन एक्सप्रेस को झारखंड पुलिस ने बताया कि माओवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों को राज्य पुलिस, CRPF की कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर फोर्स मिलकर चला रही हैं। पुलिस के अनुसार, सुरक्षाबलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान, माओवादी संगठनों के भीतर शोषण और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव ने कई माओवादियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए मजबूर कर दिया है।

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, साल 2026 में अब तक अभियानों में 22 माओवादी मारे गए है जबकि 44 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 29 ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। अधिकारियों ने बताया कि माओवाद प्रभावित सारंडा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 21 नए एडवांस्ड कैंप लोकेशन (ACLs) और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) स्थापित किए गए हैं।

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बीआरओ ने नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर जिलों में आठ महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि इन जगहों पर मॉड्यूलर पुलों का निर्माण कम समय में किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।