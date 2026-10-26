शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से 500 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन की जांच कराने की मांग की। इस मामले में शिवसेना सांसद ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे एवं सांसद श्रीकांत शिंदे का जिक्र किया। यह मामला मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आंदोलन से जुड़ा है।

संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली के मामले में कार्रवाई हुई थी तो 500 करोड़ रुपये के इस कथित लेनदेन की जांच क्यों नहीं की गई।

ऑडियो क्लिप से शुरू हुआ विवाद

यह विवाद 20 अक्टूबर को सामने आया जब मनोज जरांगे ने मीडिया के सामने एक ऑडियो क्लिप चलाई। कथित तौर पर दो महिलाओं के बीच हुई बातचीत में दावा किया गया कि BJP ने जरांगे और उनके आंदोलन को संभालने के लिए एकनाथ शिंदे को 500 करोड़ रुपये दिए थे। आरोप था कि यह रकम श्रीकांत शिंदे के जरिए जरांगे तक पहुंचाई जानी थी।

हालांकि मनोज जरांगे और श्रीकांत शिंदे- दोनों ने ही पैसे मिलने से इनकार किया है। अपने पत्र में संजय राउत ने कहा कि जरांगे का आरोप है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उनके आंदोलन को दबाने और मराठा आरक्षण आंदोलन को खत्म करने के लिए यह रकम दी जानी थी।

राउत ने सवाल उठाया, ”अगर 500 करोड़ रुपये मनोज जरांगे पाटिल तक नहीं पहुंचे तो आखिर यह पैसा कहां गायब हो गया?” उन्होंने कथित रकम के स्रोत और उसके लेनदेन की जांच कराने की मांग की।

PMLA के तहत जांच की मांग

संजय राउत ने इन आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि मामले की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जानी चाहिए। उन्होंने अमित शाह से महाराष्ट्र पुलिस और ED को जांच के निर्देश देने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

अनिल देशमुख के मामले से की तुलना

राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 में मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने उनसे बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने को कहा था।

राउत के मुताबिक, शुरुआत में इन आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं होने के बावजूद ED ने देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की थी। अपने पत्र में राउत ने कहा, ”उस मामले की तुलना में मनोज जरांगे पाटिल के खुलासे ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि उन्होंने ऑडियो क्लिप के रूप में स्पष्ट और पुख्ता सबूत दिए हैं। इसके अलावा, इस मामले में कथित रकम भी बहुत ज्यादा है।”

‘500 करोड़ की ऑडियो क्लिप का संजय राउत से…’, मनोज जरांगे पाटिल बोले- साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब करूंगा

ॉमराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने रविवार को दावा किया कि उनके द्वारा जारी किए गए ‘500 करोड़ रुपये’ के ऑडियो क्लिप को फर्जी साबित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत का इस ऑडियो क्लिप से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने आरोप लगाया है कि इस क्लिप की साजिश में संजय राउत का हाथ है।