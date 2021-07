मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाक़ात के बाद ममता ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी बारिश होने की वजह से खुद ही एक हाथ से छाता पकड़ और दूसरे हाथ से माइक पकड़ कर मीडिया को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी के द्वारा खुद से छाता पकड़ने पर कई लोग प्रधानमंत्री मोदी के छाता पकड़ने वाले वाकये को याद करने लगे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

ममता बनर्जी के द्वारा खुद से छाता पकड़ने पर कई नामी गिरामी पत्रकारों सहित ढेरों सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ममता ने खुद ही छाता और माइक पकड़ा हुआ है। इसलिए मीडिया के पन्ना प्रमुख ध्यान दें। रोहिणी सिंह के इस ट्वीट पर पत्रकार अजीत अंजुम ने जवाब देते हुए लिखा कि लेकिन मोदी जी की तरह तो नहीं पकड़ा है न ? उनके हाथ का एंगल अलग था। छाता की कंपनी अलग थी।

This is what Mamata Banerjee said about her meeting with PM Modi. Listen in.#COVID19 #ITVideo pic.twitter.com/U2PdatX328

— IndiaToday (@IndiaToday) July 27, 2021