Jammu-Kashmir News: श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने के अपने फैसले की औपचारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में विफल रही है।

रुहुल्लाह पिछले एक साल से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनके बीच मतभेद तब शुरू हुए जब जम्मू-कश्मीर में आरक्षण के युक्तिकरण का मुद्दा उठा। सांसद के कार्यालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, “रुहुल्लाह मेहदी 3 नवंबर, 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे देंगे।”

वे हमें मूर्ख समझते हैं- रुहुल्लाह मेहदी

रुहुल्लाह के कार्यालय ने एक्स पर लिखा, “युवराज और उनका गुट जम्मू-कश्मीर को एक ऐसी जागीर मानते हैं जो परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है। वे चाहते हैं कि लोग वोट दें और फिर अपनी औकात में रहें।” पार्टी पर निशाना साधते हुए पोस्ट में कहा गया, “वे हमें मूर्ख समझते हैं, जो यह नहीं समझ सकते कि कौन सा वादा तोड़ा गया है और क्या केवल एक राजनीतिक मजबूरी है। जब उनसे अपने ही घोषणापत्र का सम्मान करने के लिए कहा जाता है, तो वे हमें यह समझाने लगते हैं कि हम ‘रियलपॉलिटिक’ (व्यावहारिक राजनीति) को कितना कम समझते हैं।”

नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की

रुहुल्लाह ने इस बात के लिए भी अपनी पार्टी की आलोचना की कि वह ‘अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ने’ के अपने चुनावी वादे पर खरी नहीं उतरी।

पोस्ट में कहा गया, “हमने अनुच्छेद 370 की बहाली, कैदियों की रिहाई और अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने इन्हीं वादों के दम पर सत्ता हासिल की और फिर जब हमने उनसे वादे पूरे करने की उम्मीद की, तो हमें मूर्ख समझा। हम इस अपमान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अंदर से इस सड़न को ठीक नहीं किया जा सकता।”

अगस्त में ही रुहुल्लाह ने दिया था इस्तीफे का संकेत

यह तर्क देते हुए कि श्रीनगर की सीट जनता से किए गए एक वादे के दम पर जीती गई थी, पोस्ट में कहा गया है कि रुहुल्लाह मेहदी इस सीट को छोड़ देंगे, बजाय इसके कि वे उस वादे से किए गए विश्वासघात में भागीदार बनें। पोस्ट में बताया गया है कि 3 नवंबर को बडगाम के बहिश्त-ए-जहरा पार्क में, उनके पिता और राजनेता आगा सैयद मेहदी की पुण्यतिथि पर, वे जनता को संबोधित करेंगे। पोस्ट में कहा गया, “हम सभी का स्वागत करते हैं।” इस साल अगस्त में, रूहुल्लाह ने एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पत्र लिखकर इस्तीफे का संकेत दिया था।

केंद्र से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर पार्टी के बार-बार दिए जा रहे बयानों पर निशाना साधते हुए सांसद ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पत्र में कहा कि राज्य के दर्जे को हमारे राजनीतिक क्षितिज की अंतिम सीमा मान लेने से, हम अगस्त 2019 के संवैधानिक हमले को वैध और सामान्य बना रहे हैं और साथ ही यह संकेत भी दे रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के लिए बीजेपी का राजनीतिक समाधान हमें स्वीकार्य है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने से हम उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों को भी खो सकते हैं जो हमारे लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं। उस पत्र में उन्होंने यह भी कहा, “निश्चिंत रहें, इस्तीफा जरूर आएगा। आपके कहने के बिना भी यह आ ही जाता, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए।”

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नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ महीनों से चल रहे मतभेदों के बाद पार्टी के श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने शनिवार को कहा कि वे जम्मू और कश्मीर की जनता, विशेषकर युवाओं के साथ चर्चा करने के बाद जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य की घोषणा करेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…