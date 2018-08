देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजर गए, लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई यादें अभी भी ताजा हैं। ऐसा ही एक वाकया है वर्ष 2001 का, जब उन्होंने मंच पर एक महिला के पैर छू लिए थे। महिला का नाम मदुरै चिन्ना पिल्लई है। दरअसल, मदुरै चिन्ना पिल्लई की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के बाद उन्हें स्त्री शक्ति पुरस्कार 1999 से सम्मानित करते वक्त अटल जी नीचे झुके और उनके पैर छू लिए। मदुरै ने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सफल बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौत पर वे काफी दुखी हैं। जैसे ही उन्होंने अटल जी की मौत की खबर सुनी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।

Vajpayee bowed down & touched the feet of Madurai Chinna Pillai after seeing her life documentary while awarding her Stree Shakti Puraskar in 1999. She started a very successful banking system in the villages in Tamil Nadu. She profoundly grieves the death of #AtalBihariVajpayee! pic.twitter.com/hTTdKuk0uC

— SG Suryah (@SuryahSG) August 16, 2018