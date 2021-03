अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसीडेंट जो बाइडेन विमान की सीढ़ियां चढ़ते वक्त तीन बार लड़खड़ा गए। इस दौरान वह 3 बार गिरे भी। गनीमत रही कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें एयर फोर्स वन में चढ़ते वक्त बाइडेन का पैर सीढ़ियों पर फिसल गया। वहाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन पूरी तरह से ठीक हैं। इस हादसे में उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। पहले ऐसी घटना PM मोदी और जवाहर लाल नेहरू के साथ भी हो चुकी है।

बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे बुजुर्ग नेता हैं। 78 साल के डेमोक्रेट नेता ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उन्होंने रिपब्लिक के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को हराकर अमेरिकी की सत्ता हासिल की थी। इससे पहले पिछले साल नवंबर महीने में बाइडेन के दाहिने पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। उस दौरान वह अपने डॉग के साथ खेल रहे थे।

Donald Trump holding a glass of water and walking slowly down a ramp was evidence that he wasn’t well. Interesting to see how same media will cover Joe Biden’s fall here. pic.twitter.com/XEa4r4OpeC

— Clay Travis (@ClayTravis) March 19, 2021