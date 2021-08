भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय रहते हैं। स्वामी कई बार अपने जवाबों से दूसरों की बोलती बंद कर देते हैं। एक बार जब एक अमेरिकी नागरिक ने भगवद गीता पर सवाल उठाया तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब से उसे चुप करा दिया। स्वामी ने यह वाकया अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक अमेरिकी नागरिक ने हाल ही में मुझसे पूछा कि भगवद गीता में लोकतंत्र की वकालत कहां की गई है। मैंने उसे अध्याय18 श्लोक 63 पढ़ने के लिए कहा, जिसमें “येथेच्छ्सि थाथा कुरु” वाला मंत्र लिखा गया है। इसके बाद उसने वापस मुझसे कुछ कहा ही नहीं। शायद वह इसलिए डरकर वापस नहीं आया क्योंकि उसे लगा कि मैं ये पूछ सकता हूं कि क्या बाइबिल या कुरान भी ऐसा ही कुछ कहता है।

सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर कई लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। ट्विटर हैंडल @MrCool40168041 ने लिखा कि कुरान एक धार्मिक किताब है, कोई राजनीतिक किताब नहीं है। आप एक ऐसे राजा का नाम बताइए जिसने भगवद गीता पढ़ी और लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत के बाहर भी विजय प्राप्त की। ट्विटर यूजर के इस ट्वीट पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जवाब दिया। स्वामी ने जवाब देते हुए लिखा कि रानी इंदिरा ने 1 करोड़ शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश में यह किया।

An American recently asked me where in Bhagwat Gita is democracy advocated. I asked him to read Chapter 18 Sloka 63–“…Yethechhsi thatha Kuru”. The American never came back perhaps out of fear that I might ask him if Bible or Koran says anything similar.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 9, 2021