केन्या से आई मदद तो मोदी सरकार पर ताना कसने लगे लोग

कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को दुनिया के तमाम देश सहायता दे रहे हैं, लेकिन केन्या से खाद्य सामग्री पहुंची तो लोगों ने मोदी सरकार को ताना मारना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि विश्व गुरु बनने की ख्वाब बुन रहे नेताओं के लिए ये मदद किस तरह की तस्वीर दिखा रही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए।

केन्या ने कोविड-19 राहत प्रयासों के तौर पर भारत को 12 टन खाद्य उत्पाद दान दिए हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश ने इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी को 12 टन चाय, कॉफी और मूंगफली दिए। इन सभी चीजों का उत्पादन वहां के लोगों ने किया था। सरकार का कहना है कि इन खाद्य सामग्रियों के पैकेट महाराष्ट्र में बांटे जाएंगे। भारत में केन्या के उच्चायुक्त विली बेट ने कहा कि केन्या सरकार खाद्य पदार्थ दान देकर कोविड-19 महामारी के दौर में भारत की सरकार और उसके लोगों के साथ एकजुटता दिखाना चाहती है। ब्रेट ने कहा कि यह दान अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाने के लिए है, जो लोगों की जान बचाने के लिए घंटों काम कर रहे हैं।

