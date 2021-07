शुक्रवार को चाय पार्टी पर मुलाकात के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ जोड़ अभिवादन किया। हाथ जोड़ सिद्धू ने पंजाब सीएम से कहा, ‘कैसे हैं सर आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा।’ इस पर कैप्टन सिंह ने भी सिद्धू को हाथ जोड़ नमस्कार कहा। सिद्धू के ताजपोशी के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू से उनका पुराना रिश्ता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए। निशांत पंत (@nishantpant_in) ने लिखा, ‘कल तक तो नाक रगड़ के माफी मंगवाना चाहते थे आज रिश्तेदारी निकाल रहे हैं!!’

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे जिनसे हाल के दिनों में सिद्धू के टकराव की खबरें आ रही थीं। पंजाब कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्षों संगत सिंह गिलजियान, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा ने भी यहां पार्टी के मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में कार्यभार संभाला। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब मामलों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रभारी हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा और लाल सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यभार संभालने के बाद सिद्धू ने कहा कि पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता और प्रदेश इकाई के प्रमुख में कोई अंतर नहीं है। अमृतसर (पूर्व) से विधायक सिद्धू ने कहा, ‘‘पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता और राज्य इकाई प्रमुख के बीच कोई अंतर नहीं है। पंजाब का हर कांग्रेस कार्यकर्ता आज से पार्टी की प्रदेश इकाई का प्रमुख बन गया है।’’

जब सिद्धू मेट कैप्टन : How Are You ? Such a pleasure to meet you Sir : @sherryontopp #Punjab #NavjotSinghSidhu pic.twitter.com/HpPszYY2pe

— News24 (@news24tvchannel) July 23, 2021