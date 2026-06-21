महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे का समर्थन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को बांटने की कोशिश की जा रही है। राज ठाकरे का यह बयान उद्धव गुट (यूबीटी) के छह सांसदों के बगावत को लेकर था।

मुबंई में एक सभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, “यहां सांसदों को बांटने की कोशिशें चल रही हैं, सत्ता की राजनीति पूरे जोर पर है। मेरा मानना ​​है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बजाय जनता को इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पुरानी कहावत है-‘जब आत्मसम्मान मर जाता है, तो केवल जिंदा लाशें ही रह जाती हैं।”

राज ठाकरे ने आगे कहा कि सत्ता हथियाने की होड़ में राजनीतिक दल महाराष्ट्र और देश के सामने मौजूद बड़े मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करने के इस खेल में हम अपनी बुनियादी बातों को भूल रहे हैं। हम महाराष्ट्र की परंपरा, महाराष्ट्र के इतिहास, राष्ट्र की परंपरा को भूल रहे हैं।

आज २० जून २०२६ रोजी, मुंबईतील वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात, मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे जिल्हा आणि महापालिका क्षेत्रांतील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.



– मतदारयादी पुनर्निरिक्षण (SIR) या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू नका, आपलं मतदार याद्यांकडे लक्ष नसल्याने काय गोष्टी घडू शकतात हे आपण… pic.twitter.com/4HTEVR8lbr — Raj Thackeray (@RajThackeray) June 20, 2026

मनसे चीफ की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना (यूबीटी) के भीतर हुए विद्रोह पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देने के एक दिन बाद आई है। जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चुनौतियों के बावजूद वे दृढ़ संकल्पित हैं और यदि कार्यकर्ता उन पर से विश्वास खो देते हैं तो वे पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं।

पीटीआई के अनुसार, उद्धव ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर पार्टी के किसी सदस्य को अगला शिवसेना अध्यक्ष बनाया जाता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं इसे चोरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा।”

राज ठाकरे ने राजनीतिक दलों पर जनता के समर्थन से चुनाव लड़ने के बजाय विरोधियों को कमजोर करने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन अक्सर लोगों के घरों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हो पाते। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीतियों को लागू करने के तरीके को समझने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन घरों तक पहुंचता है, लेकिन घर मतदान पेटी तक नहीं पहुंचते। इसे क्या कहेंगे? क्या हमें इस बात का एहसास भी है कि हमारे चारों ओर कोई साजिश रची जा रही है?

शिवसेना (यूबीटी) में ताजा संकट उसके नौ लोकसभा सांसदों में से छह सांसदों की बगावत से उपजा है, जिन्होंने पार्टी व्हिप के बावजूद नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण संसदीय दल की बैठक में भाग नहीं लिया। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले सांसदों में नागेश आष्टिकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिम्बालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं।

राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ शिवसेना (यूबीटी) के केवल तीन लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजभाऊ वाजे बैठक में शामिल हुए थे। बाद में मुंबई में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में इन चारों नेताओं को सम्मानित किया गया।

शिवसेना (यूबीटी) ने अनुपस्थित सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें एक महत्वपूर्ण बैठक से अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और संभावित अयोग्यता कार्यवाही की चेतावनी भी दी है।

इस विद्रोह ने शिवसेना के भीतर एक और विभाजन की अटकलों को जन्म दिया है। पार्टी में 2022 में एक बड़ा विभाजन हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंततः भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हाल के घटनाक्रमों ने उद्धव के नेतृत्व वाले गुट के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं और महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे में राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर दिया है।

टाइगर, शेर, कुत्ता और फिल्म शोले के डायलॉग: शिंदे-उद्धव की जुबानी जंग ने पकड़ा जोर

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर एक-दूसरे से बिल्कुल अलग दावे किए। एक ने टाइगर, शेर, भौंकते कुत्तों और एक ऐसे राजनीतिक “ट्रेलर” की बात की जिसका पूरा चित्र अभी सामने आना बाकी है। वहीं दूसरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर उनका उन पर भरोसा खत्म हो जाए तो वे पद छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि शिवसेना को “चोरों और गद्दारों” के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।