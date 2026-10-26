महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई में बुनियादी ढांचे और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के बीच अनुशासन लाने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत है। उन्होंने कहा, “मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब महाराष्ट्र की बागडोर मेरे हाथों में होगी।”

राज ठाकरे नवी मुंबई में पार्टी की वाहतुक सेना की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज ठाकरे ने कहा, “मैंने अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से बात की। मेरा मुख्य जुड़ाव परिवहन क्षेत्र से ही है। मैंने अपने भाषणों में अक्सर शहरी विकास और परिवहन के मुद्दों को उठाया है। ई-चालान का मुद्दा भी सामने आया, मैं ई-चालान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से ये जारी किए जा रहे हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है।”

ट्रैफिक की समस्या बहुत गंभीर हो गई – मनसे प्रमुख

मनसे प्रमुख ने कहा, “ट्रैफिक की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, मैंने अक्सर इस बात को उठाया है और यह आगे चलकर एक विकराल संकट बन जाएगा, बल्कि यह पहले ही बन चुका है। फिर भी, यहां किसी तरह के नियम-कानून या व्यवस्था का पूरी तरह अभाव है।”

राज ठाकरे ने आलोचनात्मक लहजे में कहा, “इस देश में ट्रैफिक को देखकर, मैं इसका वर्तमान और भविष्य दोनों देख सकता हूँ। इसकी वजह यह है कि हमें यह तक नहीं पता कि गाड़ियां कैसे चलानी हैं या कहां पार्क करनी हैं और सरकार को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। नतीजतन, यहां कोई व्यवस्था या नियम नहीं है। पुल और सड़कें इस तरह बनाई जाती हैं कि दो साल के भीतर ही उनकी मरम्मत की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि इन मामलों पर कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया।”

आज २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वाहतूकदार मेळाव्याला, वाशी नवी मुंबई येथे संबोधित केले..



ई-चलानला कोणाचाही विरोध नाही. परंतू ते ज्या प्रकारे लावले जातात ते तपासलं पाहिजे.



आपल्या वाहतूकीचा प्रश्न मी अनेकदा भाषणांमधून बोलून दाखवला आहे. तो पुढील काळात आणखी… pic.twitter.com/kll3YF0DF9 — Raj Thackeray (@RajThackeray) October 26, 2026

राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा, “इंसानी मेहनत का बोझ कम करने के लिए मशीनें लाई गई थीं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद के लिए हमें ट्रैफिक सिग्नल मिले, लेकिन हमारे यहां तो ट्रैफिक सिग्नल भी होता है और साथ में एक पुलिसकर्मी भी खड़ा रहता है, बस पूरी तसल्ली करने के लिए।”

मनसे प्रमुख ने आगे कहा, “मुंबई में, अगर रात के 1:00 बजे सिग्नल लाल हो, तो गाड़ियों को रुकना चाहिए। लेकिन, दिन के 1:00 बजे भी लोग नहीं रुकते! आप में से कुछ लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं, ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि ट्रैफिक सिग्नल आप पर लागू ही नहीं होते। कुछ समय पहले, मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुंबई के नगर आयुक्त को एक प्रस्ताव दिया था। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने सुझाव दिया था कि जिन फुटपाथों पर पार्किंग मना है, वहां काली और लाल धारियां होनी चाहिए और जहां पार्किंग की अनुमति है, वहां पीली और काली धारियां होनी चाहिए। कई बार कहने के बाद, दादर में एक फुटपाथ को लाल रंग से रंगा गया, लेकिन लोगों को यह कौन समझाएगा।”

हम डींगें हांकते हैं कि हमारी जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ गई- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा, “अगर कल मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा ठप हो जाए और हर कोई अपनी निजी गाड़ियों से सड़कों पर उतर आए, तो क्या होगा? कोई प्लानिंग नहीं है, फिर भी हम डींगें हांकते हैं कि हमारी जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है? मैं सच में उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब महाराष्ट्र की जनता मुझे सत्ता सौंपेगी। इन सभी मामलों में अनुशासन लाने के लिए किसी ‘रॉकेट साइंस’ की जरूरत नहीं है, बस काम करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए।”

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गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कथित पुरानी दोस्ती के बारे में बताने वाली एक डॉक्यूमेंट्री शेयर करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि उन्होंने अब वह पोस्ट डिलीट कर दी है। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर के आग्रह पर यह हटाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…