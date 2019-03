प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ‘अपनी बात राहुल के साथ’ कर रहे हैं। इस सीरीज के तजा एपिसोड में राहुल गांधी ने उस समय सब को चौंका दिया जब एक व्यापारी द्वारा दिए गए सुझाव को लागु करने के लिए उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को फोन लगा दिया। राहुल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत कर खादी व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए सुझाव को लागू करने को कहा।

I recently met a group of Small Business owners from around India, to get a sense of the problems they face in running their businesses and how we can shape our policies to help them grow and create millions of new jobs.

