ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि राष्ट्राध्यक्ष विदेशी मेहमान के लिए प्रोटोकॉल को तोड़े। शंघाई सहयोग संगठन में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत और सम्मान की खूब चर्चा हो रही है। दो दिन पहले किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मेजबान देश के राष्ट्रपति सूरोनबे जिनबेकोव छाता पकड़े नजर आए।

ये वाकया शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पीएम मोदी के किर्गिस्तान पहुंचने पर हुआ। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का रस्मी स्वागत कर रहे थे उस समय बारिश आ गई। ऐसे में मेजबान राष्ट्रपति ने खुद पीएम मोदी के लिए छाता पकड़ा। इसी तरह का वाकया पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे के दौरान भी देखने को मिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे थे। पीएम मोदी जब वहां राष्ट्रपति सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहे थे उस समय श्रीलंका का राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना मोदी के साथ छाता पकड़े दिखाई दिए। सू्त्रों ने बताया कि इन दोनों घटनाओं से पीएम नरेंद्र मोदी काफी अभिभूत हुए।

नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम बनने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर मालदीव के बाद श्रीलंका पहुंचे थे। ऐसे में सिरिसेना ने आम नागरिक की तरह पीएम मोदी का स्वागत किया। इस वाकये के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति की मोदी के साथ छाता पकड़े तस्वीरों को ट्वीट किया था।

उन्होंने इस तस्वीर को ‘Together with you- com rain or shine’ कैप्शन भी दिया था। पीएम मोदी ने श्रीलंका की यात्रा खत्म होने के बाद लिखा था, ‘मैंने श्रीलंका की छोटी लेकिन फलदायी यात्रा पूरी की। हमारे दिलों में श्रीलंका का एक विशेष स्थान है। मैं अपनी बहनों और श्रीलंका के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत हमेशा आपके साथ रहेगा। भारत आपके राष्ट्र की प्रगति में सहयोग करेगा। यादगार स्वागत और सत्कार के लिए धन्यवाद।’

